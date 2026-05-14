Россиялык инвесторлор Кыргызстанда күн карама майын өндүрүүнү пландашууда

Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары — суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Эрлист Акунбеков Россиянын Самара облусунан келген инвесторлор менен жолукту. . Бул тууралуу Суу чарба министрлиги билдирди.
Маалыматка ылайык, жолугушуунун жүрүшүндө инвесторлор Ысык-Ата районунда май өндүрүүчү комбинат куруу долбоорун сунушташты.
Долбоор заманбап муздак рафинациялоо технологияларын колдонуу менен суткасына 400 тоннага чейин тазаланган күн карама майын өндүрүүнү карайт.
Тараптар долбоорду ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрүн, кайра иштетүү тармагын өнүктүрүү жана агроөнөр жай секторуна инвестиция тартуу маселелерин талкуулашты.
Өз кезегинде Эрлист Акунбеков инвестициялык долбоорду ишке ашырууда ар тараптуу көмөк жана колдоо көрсөтүүгө даяр экенин белгиледи.