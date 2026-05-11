Пайдалуу кеңеш: Диетолог шоколаддын эң зыяндуу түрүн атады

Жакшы курамдагы шоколад ден соолукка зыян келтирбейт, бирок кошулмалары бар азыкты этияттык менен колдонуу керек. Бул тууралуу диетолог-нутрициолог София Кованова «АиФ-Москва» басылмасына берген маегинде эскертти.

Адис шоколаддын пайдалуу нормасы — күнүнө эртең менен бир тилим гана жеш керек экенин белгиледи.

«Шоколаддын даамын жакшыртуу үчүн ага жаңгак, ваниль, кургак сүт жана каймак кошушат. Бирок шоколаддын курамы канчалык майлуу болсо (каймак, сүт, жаңгактар, кургатылган жемиштер), аны ашыкча жеп алуу тобокелдиги ошончолук жогору болот. Ошондуктан баарына этият болуу сунушталат. Майлуу тамак даамдуу келип, дофаминдин бөлүнүп чыгышына шарт түзөт, натыйжада адам өзүн токтото албай ашыкча жеп алат», — деп түшүндүрдү Кованова.

Диетолог ошондой эле ак шоколадды да пайдалуу азыктардын катарына кошуу кыйын экенин кошумчалады.

«Ак шоколаддын курамы негизинен кант жана сүттөн турат. Бул пайдалуу эмес жана аны шоколад деп айтууга да болбойт. Бул жөн гана кооз таңгактагы сүт кошулган какао майы», — деди эксперт.
