11:21
USD 87.45
EUR 102.34
RUB 1.19
Кыргызча

Бишкекте жүргүнчү автобуста эки жолу жасалма акча менен төлөм кылган

Борбор калаада жүргүнчү № 42 автобустун айдоочусун эки жолу алдап, жасалма банкноттор менен эсептешкен. Бул тууралуу «Бишкек шаардык транспорту» муниципалдык ишканасынан билдиришти.

Ишкананын маалыматы боюнча, белгисиз жүргүнчү коомдук транспортто бара жатып, айдоочуга ар бир жолу 200 сомдук жасалма купюра берген. Айдоочу акчанын жасалма экенин дароо байкабай калган.

Муниципалдык ишкана шаардыктарды коомдук транспорттун айдоочуларына сый мамиле жасоого жана мыйзамсыз аракеттерге барбоого чакырды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/373769/
Кароо: 96
Басууга
Теги
Кыргызстанда жасалма сом сейрек кездешет
Жасалма акча каражатын саткан адам кармалды
Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда жасалма акча жүгүртүгүү каналы аныкталды
Бишкекте 10 миң евродон ашык жасалма акчаны сатууга аракеттенген жаран кармалды
Ошто 500 доллар жасалма акча менен чет өлкөлүк жаран кармалды
Түркиядан Кыргызстанга жасалма акча алып келүү фактысынын бети ачылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстан УОК башчылыгына 30&nbsp;жаштагы Айваз Оморкановдун талапкерлиги көрсөтүлдү Кыргызстан УОК башчылыгына 30 жаштагы Айваз Оморкановдун талапкерлиги көрсөтүлдү
Адылбек Касымалиев Кыргыз футбол биримдигинин президенттигине талапкер болду Адылбек Касымалиев Кыргыз футбол биримдигинин президенттигине талапкер болду
Караколдон Бишкек, Алматы жана Ташкентке жаңы автобус каттамдары ачылат Караколдон Бишкек, Алматы жана Ташкентке жаңы автобус каттамдары ачылат
&laquo;Түндүк-Түштүк&raquo; унаа жолунда жаңы жол тейлөө пункттары ачылат «Түндүк-Түштүк» унаа жолунда жаңы жол тейлөө пункттары ачылат
14-май, бейшемби
11:16
Түндүк — Түштүк альтернативдик унаа жолу тазаланды. Жол ачык Түндүк — Түштүк альтернативдик унаа жолу тазаланды. Жол...
11:07
ЖК Түрк өлкөлөрүнүн санариптик экономика жөнүндө макулдашуусун жактырды
10:32
Чүйдө айыл чарба азыктары менен алдамчылык кылган шектүү жаран кармалды
10:17
Бишкекте жүргүнчү автобуста эки жолу жасалма акча менен төлөм кылган
10:07
ЖК жаштар арасында баңгизаттын жайылышына байланыштуу коңгуроо кагууда