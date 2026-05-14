Бишкекте жүргүнчү автобуста эки жолу жасалма акча менен төлөм кылган

Борбор калаада жүргүнчү № 42 автобустун айдоочусун эки жолу алдап, жасалма банкноттор менен эсептешкен. Бул тууралуу «Бишкек шаардык транспорту» муниципалдык ишканасынан билдиришти.
Ишкананын маалыматы боюнча, белгисиз жүргүнчү коомдук транспортто бара жатып, айдоочуга ар бир жолу 200 сомдук жасалма купюра берген. Айдоочу акчанын жасалма экенин дароо байкабай калган.
Муниципалдык ишкана шаардыктарды коомдук транспорттун айдоочуларына сый мамиле жасоого жана мыйзамсыз аракеттерге барбоого чакырды.