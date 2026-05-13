Пайдалуу кеңеш: Жаз айында сөзсүз жеш керек болгон мөмө-жемиштер аталды

Жазгы рационго бышып жетилген учурунда турган жана максималдуу азыктык заттарды камтыган жаңы мөмө-жемиштерди кошуу өзгөчө пайдалуу. Бул тууралуу эксперттеринин сунуштары камтылган макаланы aif.ru жарыялады.
Бул мезгилде колдонууга сунушталган сегиз негизги мөмө-жемиш тандалып алынган: кулпунай, өрүк, чие, апельсин, манго, авокадо, ананас жана папайя. Алардын ар бири витаминдердин, минералдардын жана антиоксиданттардын жогорку деңгээли менен айырмаланат.
Кулпунай: Иммундук системаны жана тамак сиңирүүнү колдогон С витаминине жана клетчаткага бай.
Өрүк: Көрүү жана жүрөктүн иштеши үчүн маанилүү болгон А витаминин жана калийди камтыйт.
Чие: Уйкуну жана тамак сиңирүүнү жакшыртууга көмөктөшүүчү мелатонин жана клетчаткага бай экени белгилүү.
Цитрус жемиштери, анын ичинде апельсин, организмди С витамининин чоң дозасы менен камсыз кылса, мангодо сезгенүүгө каршы касиетке ээ болгон уникалдуу антиоксидант — мангиферин бар экени өзгөчө белгиленген.
Авокадо пайдалуу майлардын, клетчатканын жана фолаттардын жогорку мазмуну менен өзгөчөлөнөт.
Ананаста сезгенүүнү азайтууга жана тамак сиңирүүнү жакшыртууга жардам берген бромелайн ферменти, ал эми папайяда белокторду ажыратууга катышкан папаин ферменти бар.
Сезондук жемиштерди тандоо алардын азыктык баалуулугун жана даамдык сапаттарын гана жогорулатпастан, рационду ар түрдүү жана тең салмактуу кылат. Эксперттер белгилегендей, сезондук азыктарды колдонуу пайдалуу заттардын жогорку деңгээли менен байланыштуу жана жалпы ден соолукту чыңдоого өбөлгө түзөт.