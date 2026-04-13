Сокулуктагы алдамчылык: Фермер дээрлик 4 миллион сомдук малын жоготту

Сокулук районунун милициясы 3 миллион 853 сомдук алдамчылыкка шектүүнү кармады. Бул тууралуу Чүй облусунун Ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, 11-апрелде Сокулук райондук милициясына Р.А. аттуу жаран арыз менен кайрылган. Ал үстүбүздөгү жылдын 15-февралында чала таанышы андан жалпы баасы 3 миллион 853 миң сомду түзгөн мал жандыктарын карызга алып кеткенин билдирген.

Анын ичинде:

  • 39 баш кой;
  • «Арашан» тукумундагы 1 баш кой жана эгиз козусу;
  • 5 жаштагы 1 карагер айгыр болгон.

Бирок шектүү убада кылган акчасын төлөбөй, байланыштан чыгып, изин жашырып жүргөн.

Бул факты боюнча Кылмыш-жаза кодексинин 209-беренеси («Алдамчылык») боюнча кылмыш иши козголгон.

Жүргүзүлгөн ыкчам-иликтөө иштеринин натыйжасында 1984-жылы туулган Ж.Н. шектүү катары кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда анын Чүй облусунун аймагында ушул сыяктуу башка кылмыштарга тиешеси бар-жогу текшерилүүдө. Тергөө амалдары уланууда.

Милиция бул жарандан жабыркагандар болсо, 0313 45 33 80 номери аркылуу же Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылууну суранат.
Төрт миллион сомдук алдамчылык: Бишкекте алтын сатуучу кармалды
Интернет алдамчылыгы. Былтыр кыргыз жарандарынан 826 миллион сом уурдалган
Баткен аэропортунун кызматкери тургундарды 1,5 миллион сомго алдап кеткен
Карыя 22 млн сом уурдаткан: алдамчылар кармалды
Алдамчылар жарандын электрондук капчыгынан дээрлик 2 миллион сом уурдаган
Чүй облусунда ири көлөмдөгү алдамчылыкка шектелгендер кармалды
Жалган кызматкерлер миллиондогон сом алышкан: Бишкекте алдамчылар кармалды
«Арабиан Кыргыз Аль Хнейз» ЖЧК курулуш компаниясынын директору кармалды
УКМК телефон алдамчыларына эсептерди жана SIM-карталарды жеткирген топту кармады
ИИМдин атын жамынган алдамчылар Бишкекте кармалды
Аламүдүн районунда кадрдык алмашуу: жаңы аким дайындалды Аламүдүн районунда кадрдык алмашуу: жаңы аким дайындалды
ЖК&nbsp;өкмөттөн Чернобыль апааты курмандыктарына бир жолку төлөмдү берүүнү суранды ЖК өкмөттөн Чернобыль апааты курмандыктарына бир жолку төлөмдү берүүнү суранды
УКМК Балыкчыда кол тамгаларды жасалмалаган жеке нотариусту кармалды УКМК Балыкчыда кол тамгаларды жасалмалаган жеке нотариусту кармалды
ЖК&nbsp;депутаты Кара-Балта шаарына абаны тазалоочу жабдыктарды орнотууну суранды ЖК депутаты Кара-Балта шаарына абаны тазалоочу жабдыктарды орнотууну суранды
