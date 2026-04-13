Сокулуктагы алдамчылык: Фермер дээрлик 4 миллион сомдук малын жоготту

Сокулук районунун милициясы 3 миллион 853 сомдук алдамчылыкка шектүүнү кармады. Бул тууралуу Чүй облусунун Ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, 11-апрелде Сокулук райондук милициясына Р.А. аттуу жаран арыз менен кайрылган. Ал үстүбүздөгү жылдын 15-февралында чала таанышы андан жалпы баасы 3 миллион 853 миң сомду түзгөн мал жандыктарын карызга алып кеткенин билдирген.
Анын ичинде:
- 39 баш кой;
- «Арашан» тукумундагы 1 баш кой жана эгиз козусу;
- 5 жаштагы 1 карагер айгыр болгон.
Бирок шектүү убада кылган акчасын төлөбөй, байланыштан чыгып, изин жашырып жүргөн.
Бул факты боюнча Кылмыш-жаза кодексинин 209-беренеси («Алдамчылык») боюнча кылмыш иши козголгон.
Милиция бул жарандан жабыркагандар болсо, 0313 45 33 80 номери аркылуу же Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылууну суранат.