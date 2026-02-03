09:59
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Кыргызча

УКМК телефон алдамчыларына эсептерди жана SIM-карталарды жеткирген топту кармады

Эл аралык телефон алдамчыларына жардам берүүчү негизги канал Кыргызстанда жок кылынды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз борбору билдирди.

Маалыматка ылайык, Кыргызстанда уюлдук операторлордун WhatsApp, Telegram жана Lalafo мобилдик мессенджер аккаунттарын активдештирүү менен алектенген адамдардын укукка каршы ишмердүүлүгүнө, ошондой эле жарандардын банк карталарын сатууга көндүргөн шылуундардын иш-аракетине бөгөт коюлду.

Алар аккаунттар жана банк карталары Telegram мобилдик мессенджери аркылуу «скамерам» деп аталган эл аралык алдамчыларга сатылып, жарандардын каражаттарын алдап алуу максатында үн менен «фишинг» манипуляцияларын жүргүзүшкөн.

Тактап айтканда, өздөрүн УКМКнын жана Улуттук банктын кызматкерлери катары тааныштырган «телефон алдамчылары», анын ичинде башка мамлекеттик кызматкерлердин атынан жарандарга телефон чалып, аларды террористтик уюмдарга катышы бар деп айыптап, террористтик уюмдарды каржылагандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартуу менен коркутушкан.

Ошол эле учурда жогоруда аталган кылмыштуу топ жасалма бланктарды жана кол тамгаларды колдонуп, УКМКнын жетекчилигинен террористтик уюмдарды каржылоого катышкан деген айыптоолор менен кылмыштуу ишмердүүлүктүн жабырлануучуларына каттарды жөнөтүшкөн.

Кылмыш ишинин алкагында төмөнкү адамдар кармалган:

  • 2008-жылдын 19-февралында туулган А.Б.Н., (Чүй облусунун Панфилов районундагы Вознесеновка айылынын 14-түзөтүү колониясында эки айга эркинен ажыратылган);
  • А.Э.К. 2006-жылдын 9-июлунда туулган, (эки айлык мөөнөткө Бишкек шаарындагы № 1 тергөө абагына камакка алынган);
  • Р.Ш.К. 1999-жылдын 22-майында туулган («Алдамчылык» беренеси менен бир нече жолу айыпталып, соттолгон), (эки айлык мөөнөткө УКМКнын тергөө абагына камалган);
  • Ж.К.Р. 2001-жылдын 12-ноябрында туулган («Каракчылык», «Алдамчылык» жана «Уурулук» беренелери боюнча бир нече жолу соттолгон), (эки айлык мөөнөткө КР УКМКнын тергөө абагына камалды);
  • Т.Б.Ш., 2009-жылдын 12-февралында туулган (ата-энесинин милдеттенмесинин астында бошотулган);
  • A.у.С., 2004-жылдын 30-апрелинде туулган (мурда «Адам өлтүрүү» боюнча соттолуп, «Алдамчылык» беренесине айыпталган), (эки айлык мөөнөткө УКМКнын тергөө абагына камалды);
  • 2008-жылдын 24-сентябрында туулган А.А.А. (ата-энесинин милдеттенмеси астында бошотулган);
  • 2009-жылдын 18-июлунда туулган К.И. (ата-энесинин милдеттенмеси астында бошотулган);
  • Ж.С.А. 1996-жылдын 1-июнунда туулган (эки айлык мөөнөткө Бишкек шаарындагы № 1 тергөө абагына камалды).

Учурда УКМК өлкө аймагындагы телефон алдамчыларынын башка шериктерин аныктоо жана аларды кылмыш жоопкерчилигине тартууга багытталган тиешелүү тергөө жана ыкчам иш-чараларды улантууда.

Атайын кызмат мобилдик мессенжер аккаунттарын, банк карталарын жана тиркемелерди башка өлкөлөрдө жайгашкан үчүнчү жактарга өткөрүп берүүгө же сатууга тыюу салынаарын, айрым учурларда бул аракеттер алдамчылыкка жана башка кылмыштарга кошо катышуу катары квалификацияланышы мүмкүн жана бул үчүн жоопкерчилик каралганын эскертет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/360324/
Кароо: 36
Басууга
Теги
ИИМдин атын жамынган алдамчылар Бишкекте кармалды
Президенттин атын колдонгон. УКМК алдамчылыкка шектүү адамды кармады
Президенттин атын жамынган алдамчылар жасалма «төлөмдөрдү» жөнөтүшүүдө
Алдамчылар салык кызматынын атынан билдирүүлөрдү жөнөтүп жатышат
Бишкекте укук коргоо кызматкерлеринин атын жамынган алдамчылар кармалды
Эскертүү! Алдамчылар Улуттук банктын атынан жеңилдетилген насыя убада кылышууда
Токмокто кардарларынын атынан насыя алган «элдик дарыгер» кармалды
Этият болуңуздар: телефон аркылуу алдамчылык учурлары көбөйдү
Таш-Көмүр шаарынын вице-мэри жер алдамчылыгы үчүн камакка алынды
Алдамчылар эми курулуш министрлигинин кызматкерлери атынан акча талап кылышууда
Эң көп окулган жаңылыктар
Президент УКМКнын заманбап аскердик-медициналык комплексин ачты Президент УКМКнын заманбап аскердик-медициналык комплексин ачты
Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода жүгүртүү 2&nbsp;млрд доллардан ашты Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода жүгүртүү 2 млрд доллардан ашты
Былтыр Кыргызстанда 11&nbsp;миңден ашык жол белги чыгарылды Былтыр Кыргызстанда 11 миңден ашык жол белги чыгарылды
Бишкекте унаа уурдоого шектүү кармалды Бишкекте унаа уурдоого шектүү кармалды
3-февраль, шейшемби
09:48
УКМК телефон алдамчыларына эсептерди жана SIM-карталарды жеткирген топту кармады УКМК телефон алдамчыларына эсептерди жана SIM-карталард...
09:38
Бүгүнкү доллардын курсу
09:26
Коргоо министрлиги альтернативдик кызматтан түшкөн каражаттарды кайда жумшайт?
09:03
Кыргызстандын мүчөлүк акысын төлөгөн эл аралык уюмдардын тизмеси такталды
08:30
Бүгүн Улуттук китепканада жазуучу Төлөгөн Касымбековдун эскерүү кечеси өтөт
2-февраль, дүйшөмбү
17:20
3-февралга карата аба ырайы
16:05
Алтын Казык: Кыргызстанда башталгыч класстын мугалимдерине ноутбуктар тапшырылды
15:26
Бишкек мэриясынын жылуулук электр борборун газга өткөрүү планы жок