16:19
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Кыргызча

Алдамчылар жарандын электрондук капчыгынан дээрлик 2 миллион сом уурдаган

Чүй облусунда банктык картаны пайдалануу менен ири өлчөмдө алдамчылыкка шектүү кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти.

Маалыматка ылайык, 2026-жылдын 5-февралында Ысык-Ата райондук ички иштер бөлүмүнө 1981-жылы туулган К.А. аттуу жаран белгисиз адамдарга карата чара көрүүнү суранып арыз менен кайрылган. Ал WhatsApp аркылуу чалып, төрт орундуу кодун сураган белгисиз адамдар «Элдик Банктагы» капчыгынан 1 млн 999 миң сомун уурдап кетишкенин билдирген.

Бул факты каттоого алынып, «Алдамчылык» беренеси менен кылмыш иши козголгон.

Чүй облустук ИИББнин басма сөз кызматы
Фото Чүй облустук ИИББнин басма сөз кызматы. Алдамчылар дээрлик 2 млн сом уурдаган

Милиция шектүү катары 1984-жылы туулган Т.Э. аттуу жаранды кармады. Ал Telegram аркылуу банк карталарын сатып алып, аларды криптовалюта биржасында колдонгонун билдирген.

Тергөөдө уурдалган 1,9 млн сом шектүү сатып алган бөтөн адамдын картасына которулганы аныкталды. Бул карта акчаны накталай кылуу жана башка эсептерге которуу үчүн колдонулган.

Натыйжада кармалган Т.Э. аттуу жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди.

Учурда тергөө тарабынан кылмыштын бардык жагдайлары, ошондой эле бул схемага башка адамдардын тиешеси бар-жогу аныкталууда. Тергөө иштери улантылууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/362909/
Кароо: 99
Басууга
Теги
Чүй облусунда ири көлөмдөгү алдамчылыкка шектелгендер кармалды
Жалган кызматкерлер миллиондогон сом алышкан: Бишкекте алдамчылар кармалды
«Арабиан Кыргыз Аль Хнейз» ЖЧК курулуш компаниясынын директору кармалды
УКМК телефон алдамчыларына эсептерди жана SIM-карталарды жеткирген топту кармады
ИИМдин атын жамынган алдамчылар Бишкекте кармалды
Президенттин атын колдонгон. УКМК алдамчылыкка шектүү адамды кармады
Президенттин атын жамынган алдамчылар жасалма «төлөмдөрдү» жөнөтүшүүдө
Алдамчылар салык кызматынын атынан билдирүүлөрдү жөнөтүп жатышат
Бишкекте укук коргоо кызматкерлеринин атын жамынган алдамчылар кармалды
Эскертүү! Алдамчылар Улуттук банктын атынан жеңилдетилген насыя убада кылышууда
Эң көп окулган жаңылыктар
Президенттик шайлоо качан өтөт? Конституциялык соттун жообу Президенттик шайлоо качан өтөт? Конституциялык соттун жообу
Президент Ташиевге жолукту: Эмнелер талкууланды? Президент Ташиевге жолукту: Эмнелер талкууланды?
Орозо-2026: Бүгүн биринчиТаравих намазы окулат. Эрежелери Орозо-2026: Бүгүн биринчиТаравих намазы окулат. Эрежелери
U-23: Кыргызстан 2028-жылдага Азия Кубогун өткөрүүгө талапкерлигин көрсөттү U-23: Кыргызстан 2028-жылдага Азия Кубогун өткөрүүгө талапкерлигин көрсөттү
20-февраль, жума
16:05
Ысык-Көлдө «Тамчы» каржы-инвестициялык аймагынын мезгил кутусу салынды Ысык-Көлдө «Тамчы» каржы-инвестициялык аймагынын мезгил...
15:26
Алдамчылар жарандын электрондук капчыгынан дээрлик 2 миллион сом уурдаган
15:14
Ош шаарындагы эски базардын ордуна эмне курулат?
14:05
Өткөн айда Кыргызстанга 232 миңден ашык өзбекстандык турист келди
13:26
УКМКнын Бишкектеги 6-башкармалыгынын башчысы коррупция боюнча камакка алынды