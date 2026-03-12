14:10
USD 87.45
EUR 101.56
RUB 1.11
Кыргызча

Баткен аэропортунун кызматкери тургундарды 1,5 миллион сомго алдап кеткен

Баткен облусунун Лейлек районунда авиакассанын кызматкери авиабилеттерди сатуу шылтоосу менен дээрлик 1,5 миллион сомду өзүнө ыйгарып алгандыгы үчүн кармалды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, ал Раззаков шаарындагы авиакассада иштеп жүрүп, жарандардын ишенимине кирип, авиабилет алып берем деген шылтоо менен акча каражаттарын өзүнүн банктык картасына котортуп алып жүргөн. Анын тузагына 13 жаран түшкөн. Тергөөдө арыздануучуларга болжол менен 1,5 миллион сомго жакын материалдык зыян келтиргени аныкталган.

Баткен облустук ички иштер башкармалыгы
Фото Баткен облустук ички иштер башкармалыгы. Тургундарды 1,5 миллион сомго алдап кеткен

Бул факт боюнча Кылмыш-жаза кодексинин 209-беренеси (Алдамчылык) менен кылмыш иши козголгон. Учурда тергөө иштери уланууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/365657/
Кароо: 121
Басууга
Теги
Карыя 22 млн сом уурдаткан: алдамчылар кармалды
Алдамчылар жарандын электрондук капчыгынан дээрлик 2 миллион сом уурдаган
Чүй облусунда ири көлөмдөгү алдамчылыкка шектелгендер кармалды
Жалган кызматкерлер миллиондогон сом алышкан: Бишкекте алдамчылар кармалды
«Арабиан Кыргыз Аль Хнейз» ЖЧК курулуш компаниясынын директору кармалды
УКМК телефон алдамчыларына эсептерди жана SIM-карталарды жеткирген топту кармады
ИИМдин атын жамынган алдамчылар Бишкекте кармалды
Президенттин атын колдонгон. УКМК алдамчылыкка шектүү адамды кармады
Президенттин атын жамынган алдамчылар жасалма «төлөмдөрдү» жөнөтүшүүдө
Алдамчылар салык кызматынын атынан билдирүүлөрдү жөнөтүп жатышат
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда ак&nbsp;илбирстин саны 550дөн ашты Кыргызстанда ак илбирстин саны 550дөн ашты
Быйыл Кыргызстанда 9&nbsp;миллион бак -дарак отургузуу пландалууда Быйыл Кыргызстанда 9 миллион бак -дарак отургузуу пландалууда
10-мартка карата аба ырайы 10-мартка карата аба ырайы
Орозо &minus;2026: Ыйык Рамазандын акыркы 10&nbsp;күндүгү башталды Орозо −2026: Ыйык Рамазандын акыркы 10 күндүгү башталды
12-март, бейшемби
13:13
Чүй облусундагы 1000 чарчы метр жер тилкеси мамлекетке кайтарылды Чүй облусундагы 1000 чарчы метр жер тилкеси мамлекетке...
12:35
Баткен аэропортунун кызматкери тургундарды 1,5 миллион сомго алдап кеткен
12:20
Пайдалуу кеңеш: Лимондорду кантип туура сактоо керек?
12:05
Кыргызстанда 1,2 миллион гектардан ашык айыл чарба жерлерин айдалат
11:39
Былтыр 84 мамлекеттик кызматкер тартиптик жоопкерчиликке тартылган