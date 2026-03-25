14:21
USD 87.45
EUR 101.37
RUB 1.07
Кыргызча

Төрт миллион сомдук алдамчылык: Бишкекте алтын сатуучу кармалды

Бишкекте 4 миллион сомдон ашык акчага байланыштуу алдамчылыкка шектүү кармалды. Бул тууралуу Бишкектин Ички иштер башкы башкармалыгы билдирди.

Милицияга С.Б. аттуу жаран арыз менен кайрылып, Д.С. аттуу аялга карата чара көрүп берүүнү өтүнгөн. Арыз ээсинин айтымында, былтыр июнь айында шектүү ишенимге кирип, 4 млн 129 миң сомун алып, андан кийин изин жашырып кеткен.

Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы
Фото Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы

Бул факт боюнча «Өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык» беренеси менен кылмыш иши козголгон. Тергөө жана ыкчам-издөө иш-чараларынын жүрүшүндө 1970-жылы туулган Д.С. кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген.

Учурда иш боюнча бардык жагдайларды тактоо, ошондой эле шектүүнүн ушул сыяктуу башка кылмыштарга тиешеси бар-жогун аныктоо боюнча кошумча тергөө-ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Милиция алдамчылыктын курмандыгы болгондорду дароо жакынкы милиция бөлүмүнө кайрылууга же «102» кыска номери аркылуу кабарлоону эскертет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/367379/
Кароо: 113
Басууга
Теги
Интернет алдамчылыгы. Былтыр кыргыз жарандарынан 826 миллион сом уурдалган
Баткен аэропортунун кызматкери тургундарды 1,5 миллион сомго алдап кеткен
Карыя 22 млн сом уурдаткан: алдамчылар кармалды
Алдамчылар жарандын электрондук капчыгынан дээрлик 2 миллион сом уурдаган
Чүй облусунда ири көлөмдөгү алдамчылыкка шектелгендер кармалды
Жалган кызматкерлер миллиондогон сом алышкан: Бишкекте алдамчылар кармалды
«Арабиан Кыргыз Аль Хнейз» ЖЧК курулуш компаниясынын директору кармалды
УКМК телефон алдамчыларына эсептерди жана SIM-карталарды жеткирген топту кармады
ИИМдин атын жамынган алдамчылар Бишкекте кармалды
Президенттин атын колдонгон. УКМК алдамчылыкка шектүү адамды кармады
Эң көп окулган жаңылыктар
Ошто төрт эм&nbsp;төрөгөн эне ымыркайлары менен үйүнө чыгарылды Ошто төрт эм төрөгөн эне ымыркайлары менен үйүнө чыгарылды
Бүгүн Бишкекте жылуулук өчүрүлүп, 1-апрелден тарта ысык суу токтотулат Бүгүн Бишкекте жылуулук өчүрүлүп, 1-апрелден тарта ысык суу токтотулат
24-мартка карата аба ырайы 24-мартка карата аба ырайы
Бул жумада Бишкекте жылуулук өчүрүлүшү мүмкүн Бул жумада Бишкекте жылуулук өчүрүлүшү мүмкүн
25-март, шаршемби
14:05
Кыргыз Эл артиси Абдыкалык Акматов менен коштошуу зыйнаты эртең, 26-мартта өтөт Кыргыз Эл артиси Абдыкалык Акматов менен коштошуу зыйна...
13:30
Кыргызстан биринчи жолу Африканын футбол боюнча улуттук курамасы менен беттешет
13:05
Төрт миллион сомдук алдамчылык: Бишкекте алтын сатуучу кармалды
12:34
NASA планетаны изилдөө үчүн Марска тик учактарды жеткирүүнү көздөп жатат
12:23
ӨКМ: Кыргызстанда табигый кырсыктар активдешүүсү мүмкүн