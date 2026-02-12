13:05
Чүй облусунда ири көлөмдөгү алдамчылыкка шектелгендер кармалды

2026-жылдын 3-февралында 1985-жылы туулган Бишкек шаарынын тургуну М.М. Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнө «К» аттуу өзү дээрлик тааныбаган жаранга карата чара көрүүнү суранып арыз менен кайрылган. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, 2024-жылы аталган жаран ишенимге кирип, алдоо жолу менен 1 миллион 500 миң сом акчасын жана баасы 20 миң долларды түзгөн минивэн унаасын «кирпич алып келип берем» деп алып, андан соң байланышка чыкпай кеткен. Натыйжада жабырлануучуга 2 миллион 388 миң 148 сом өлчөмүндө ири материалдык зыян келтирилген.

Бул факт боюнча Кылмыш-жаза кодексинин 209-беренеси (Алдамчылык) менен кылмыш иши козголгон. Шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилишкен. Тергөөдө 33 жаштагы жарандын Аламүдүн район аймагында жасалган дагы 5 окшош алдамчылык фактысына тиешеси бар экени аныкталган.

Учурда тергөө уланууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/361707/
