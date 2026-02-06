Жалган кызматкерлер миллиондогон сом алышкан: Бишкекте алдамчылар кармалды

Бишкекте эң ири тез кабарлашуу алдамчылык фактысы аныкталды. Бул тууралуу шаардын Ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, 2025-жылдын 22-декабрында Г.Ч. аттуу жаран Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жана банктардын кызматкерлери катары таанышкан кылмышкерлердин курмандыгы болгондон кийин милцияга кайрылган.
Шектүүлөр жабырлануучуга WhatsApp аркылуу психологиялык басым көрсөтүп, ар кандай каржылык операцияларды жүргүзүү зарылдыгы тууралуу көрсөтмөлөрдү беришкен. Натыйжада, жаран өзүнө таандык батирин сатып, акчасын көрсөтүлгөн эсептерге которгон. Келтирилген материалдык зыяндын жалпы суммасы 22 миллион 130 миң сомду түзгөн.
Ыкчам иликтөө иштердин натыйжасында, Бишкек шаардык Ички иштер башкы башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери үч шектүү адамды кармашты:
- 2007-жылы туулган А. Ж.;
- 1998-жылы туулган Б. С.;
- 2002-жылы туулган Н. М.
Бул факт боюнча Кылмыш-жаза кодексинин 209-беренеси (Алдамчылык) менен кылмыш иши козголуп, алар убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөөчүлөр схеманын калган катышуучуларын аныктап, кошумча далилдерди чогултуп жатышат.
Ички иштер башкы башкармалыгы эскертет: Мамлекеттик органдын жана банктын кызматкерлери эч качан жеке адамдар менен заматта кабарлашуу тиркемелери аркылуу байланышпайт. Акча которууну талап кылбайт жана мүлктү сатуу боюнча көрсөтмө бербейт. Эгерде сизге мындай чалуулар келип түшсө, сүйлөшүүнү токтотуп, полицияга 102 номери аркылуу кайрылыңыз.