Интернет алдамчылыгы. Былтыр кыргыз жарандарынан 826 миллион сом уурдалган

2025-жылы кыргыз жарандарынан 826 миллион сом уурдалган. Бул тууралуу бүгүн, 12-мартта Жогорку Кеңешинин жыйынында Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев билдирди.

Анын айтымында, жалпы чыгым 826 млн сомдон ашып, 73 млн сомго жакыны кайтарылган.

«Адатта жарандар алданып калганын 1-2 күндөн кийин гана түшүнүшөт, ал эми алдамчылар акчаны 1-2 сааттын ичинде эле чыгарып кетишет. Улуттук банк менен биргеликте шектүү которууларды ыкчам бөгөттөө үчүн банктык карталардагы каражаттарды тез арада тоңдуруу системасы киргизилүүдө», — деди ал.

Депутат Эльвира Сурабалдиева алдамчылар тарабынан уурдалган акчанын кайтарылып алынуу көрсөткүчү өтө төмөн экенин белгиледи.

«Алдангандардын көбү милиция аларга акчасын кайтарып алууга жардам бере аларына ишенишпейт окшойт, ошондуктан алар арыз жазышпайт. Ошол эле учурда, милиция кызматкерлери жабырлануучуларга акчасын кайтарып алуу мүмкүнчүлүгү дээрлик нөлгө барабар экенин түз айтышат», — деп белгиледи ал.

Ал жабырлануучулар электрондук капчыгынан акча уурдалганын билсе, биринчи кезекте кандай кадам жасашы керектигин сурады.

Министрдин орун басары картага байланыштуу банкка жана Ички иштер министрлигине тезинен чалуу маанилүү экенин белгиледи.

«Эгерде уурдалгандан бери 24 сааттан ашык убакыт өтпөсө, каражаттарды кайтарып алуу мүмкүнчүлүгү жогору. Биз Улуттук банк менен иштешип жатабыз. Биз шектүү финансылык бүтүмдөр болгон учурда каражаттардын тоңдурууга мүмкүндүк берген системаны киргиздик. Ошондой эле ири суммадагы криптовалюталар менен жасалган алдамчылык учурлары катталган. Мындай учурларда кылмышкерлердин мындан аркы операцияларын токтотуу үчүн криптобиржаларга кат жөнөтөбүз», — деп кошумчалады ал.
