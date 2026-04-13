Кыргызстандын сууларына дээрлик 2 миллион ак балыктын чабактары коё берилди

Кыргызстандын сууларына бир миллион 800 миң ак балыктын чабактары коё берилди. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, чабактарды кое берүү мамлекеттик «Соң-Көл балык чарбасы» тарабынан быйылкы балык запастарын жасалма жол менен көбөйтүү планына ылайык жүргүзүлдү.
- Соң-Көл көлүнө 800 миң даана
- Чоң Ара-Көл көлүнө 500 миң даана,
- Кичи Ара-Көл көлүнө 500 миң даана
Иш-чара көлдөрдөгү балык запастарын көбөйтүүгө, биологиялык тең салмактуулукту сактоого жана балык чарбасын туруктуу өнүктүрүүгө багытталган.