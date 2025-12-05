Кыргызстанда балык чарбасын жана аквакультураны өнүктүрүү борбору түзүлүүдө

Балык чарбасы департаменти Корея деңиз институтунун (KMI) жетекчилиги менен Кыргыз Республикасындагы «Улуттук аквакультураны жана балык чарбасын өнүктүрүү борбору» долбоорун ишке ашыруу боюнча жолугушуу өткөрдү. Ал Балыктарды акклиматизациялоо жана көбөйтүү боюнча аймактык департаменттин (Станция) базасында жайгашкан. Бул тууралуу Суу чарбасы жана айыл чарба министрлиги билдирди.
Улуттук борбор министрликтин Регионалдык акклиматташтыруу жана балык өндүрүү-өстүрүү бөлүмүнүн базасында түзүлүүдө.
Балык чарбасын жана аквакультураны өнүктүрүү боюнча улуттук борбор балык түрлөрүн өндүрүү жана уулоо боюнча иштерди жүргүзүүнү, кадрлардын квалификациясын жогорулатуу программаларын ишке ашырууну пландап жатат. Мындан тышкары, борбор студенттер, илимий кызматкерлер, балык чарба адистери үчүн илимий аянтча катары пайдаланылат.
Тараптар курулуп жаткан борбордун республикадагы балык чарба тармагы үчүн маанилүүлүгүн баса белгилешти. Учурда долбоорду ишке ашыруу акыркы этапта турат.
Аталган борбордун расмий ачылышы 2026-жылдын экинчи кварталына белгиленди.