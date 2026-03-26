Суусамыр өрөөнүндөгү дарыяларга 5 миң чабак кое берилди

Чүй облусундагы Суусамыр жана Көкөмерен дарыяларына куйган сууларга 5 миң чабак кое берилди. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, аталган иш-чара мамлекеттик саясаттын алкагында суу биоресурстарын сактоо жана көбөйтүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин бир бөлүгү болуп саналат. Балыктандыруу — табигый суу объектилериндеги балык ресурстарын калыбына келтирүүнүн жана көбөйтүүнүн натыйжалуу ыкмаларынын бири.

Мындан тышкары, мындай иш-чаралар экологиялык абалды жакшыртууга, биологиялык ар түрдүүлүктү сактоого жана суу экосистемаларынын туруктуулугун камсыз кылууга өбөлгө түзөт. Ошондой эле аймактагы балык чарбасын өнүктүрүүгө, жергиликтүү калктын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө оң таасирин тийгизет.

Балык өнөр жайы комплекси департаменти тарабынан келечекте да ушундай балыктандыруу иш-чараларын системалуу түрдө өткөрүү пландалууда.
Соң-Көлгө төрт миллион балыктын чабагы коё берилди
Орто-Токой суу сактагычына 1,2 миллион май-канат балыгынын чабагы коё берилди
Ысык-Көлгө куйган дарыяларга 582 миң даана форель чабактары коё берилди
Быйыл Ысык-Көл жана Соң-Көлгө 17,6 миллион майда балык коё берилет
Кыргызстанда балык чарбасын жана аквакультураны өнүктүрүү борбору түзүлүүдө
Кыргызстанда жылына он тоннага чейин форель керектелет
ЖК депутаттары балык мыйзамына өзгөртүү киргизүүнү четке какты
Кыргызстанда аквамаданиятты жана балыкчылыкты өнүктүрүү улуттук борбору түзүлөт
Токтогулда дарыяга төгүлгөн күйүүчү майдан балыктар кырылып атат
Кыргызстанда 194 балык чарбасы катталган
