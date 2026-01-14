15:40
USD 87.45
EUR 102.04
RUB 1.11
Кыргызча

Быйыл Ысык-Көл жана Соң-Көлгө 17,6 миллион майда балык коё берилет

2026-жылы Ысык-Көл жана Соң-Көлгө 17,6 миллион майда балык коё берилет. Бул тууралуу социалдык тармактарда президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков билдирди.

«Ысык-Көлгө салынган торлор тазаланып жатканын көрүп жатсаңыздар керек. Бул демилге президент Садыр Жапаров тарабынан көтөрүлүп, бүгүнкү күнгө чейин жеке көзөмөлүндө турат. Бул аралыкта тонналаган торлор чыгарылды. Көлгө тор ыргытып, ток салып балык кармагандарга катаал чаралар көрүлүп жатат», — деди ал.

Анын айтымында, мындай аракеттин жыйынтыгы бат эле сезиле баштады. Ысык-Көлдүн жээгинде тобу менен жүргөн майда балыктарды видеого тартып чыгарып жатышат.

«Президенттин жарлыгынын негизинде Ысык-Көл жана Соң-Көлдө балык уулоого мораторий киргизилген. Бул чечимдин натыйжасында көлдөрдүн экосистемасын калыбына келтирүү иштери активдүү жүргүзүлүп, төмөнкүдөй көлөмдө балык чабактары кое берилди:

2024-жыл:

  • Ысык-Көлгө — 21,5 млн;
  • Соң-Көлгө — 5,7 млн.

2025-жыл:

  • Ысык-Көлгө — 13,6 млн;
  • Соң-Көлгө — 5,6 млн

2026-жылга план:

  • Ысык-Көлгө — 14,1 млн;
  • Соң-Көлгө — 3,5 млн балык чабагы кое берилет.

Бул чаралар көлдөрдүн биоресурстарын сактоого, балык корун көбөйтүүгө жана келечек муун үчүн табиятты коргоого багытталган», — деп жазды Орунбеков.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/357802/
Кароо: 119
Басууга
Теги
Кыргызстанда балык чарбасын жана аквакультураны өнүктүрүү борбору түзүлүүдө
Кыргызстанда жылына он тоннага чейин форель керектелет
ЖК депутаттары балык мыйзамына өзгөртүү киргизүүнү четке какты
Кыргызстанда аквамаданиятты жана балыкчылыкты өнүктүрүү улуттук борбору түзүлөт
Токтогулда дарыяга төгүлгөн күйүүчү майдан балыктар кырылып атат
Кыргызстанда 194 балык чарбасы катталган
Эң көп окулган жаңылыктар
Рамазан &minus;2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат? Рамазан −2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат?
Мальтада 48&nbsp;жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду Мальтада 48 жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду
Бишкекте бир аз&nbsp;күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы Бишкекте бир аз күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды
14-январь, шаршемби
15:28
Президенттин басма сөз катчысы Соловьевдин сөзүн олуттуу кабыл албоого чакырды Президенттин басма сөз катчысы Соловьевдин сөзүн олутту...
15:13
№ 13 шайлоо округундан кайра шайлоого төрт талапкер арыз берди
15:05
Бишкек — Ош жолунда мазут ташыган унаа оодарылып кетти
14:05
Быйыл Ысык-Көл жана Соң-Көлгө 17,6 миллион майда балык коё берилет
13:07
Ирандагы нааразычылык акциялары: Өлгөндөрдүн саны 12 миңден ашышы мүмкүн