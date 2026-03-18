Соң-Көлгө төрт миллион балыктын чабагы коё берилди

«Соң-Көл балык чарба» мамлекеттик ишканасы тарабынан май-канат балыгынын орточо салмагы 0,30 грамм болгон 4 миллион 200 миң чабак коё берилди. Бул тууралуу Суу чарба жана айыл чарба министрлиги билдирди.

Маалыматка ылайык, бул балыктандыруу иш-чарасы Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине караштуу Балык өнөр жайы комплекси департаментинин 2025—2026-жылдарга карата бекитилген планынын негизинде өткөрүлдү.

Комиссиялык топтун курамында «Соң-Көл балык чарба» мамлекеттик ишканасынын кызматкерлери, Каратал-Жапырык мамлекеттик коругунун жетекчисинин орун басары жана кызматкерлери, ошондой эле Нарын Улуттук телерадиоберүү корпорациясынын өкүлдөрүнүн катышуусунда жүргүзүлдү.

Иш-чара суу сактагычтагы балык запастарын көбөйтүүгө, биологиялык тең салмактуулукту сактоого жана балык чарбасын туруктуу өнүктүрүүгө багытталган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/366518/
