Кыргызстанда жылына он тоннага чейин форель керектелет

Акыркы жылдары Кыргызстанда балык чарбасы, айрыкча форелдерди көбөйтүү активдүү өнүгүп жатат. Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча, ички суроо-талаптын өсүшү жана фермалардын санынын көбөйүшү тармактын туруктуу өнүгүшүнө салым кошууда.
Тармактык эксперттердин айтымында, форелдин ички рыноктогу баасы аймактык шарттарга, логистикага жана балыктын салмагына жараша болот. Ички керектөөнүн өсүшү жаңы фермалардын ачылышына түрткү берип, өндүрүш көлөмүнүн көбөйүшүнө жана рыноктук баалардын турукташышына алып келүүдө.
Токмоктогу «Спартак Форель» айыл чарба кооперативи форель өстүрүүнүн ийгиликтүү үлгүсү болуп саналат. Кооператив балыктарды майда кезинен баштап өстүрөт: салмагы 200-300 граммга жеткенде, форелдин бир бөлүгү башка чарбаларга үрөн катары сатылат. Ал эми 1,5 килограммдан ашкан балыктар коммерциялык продукция катары сатылат. Кооперативдин жылдык өндүрүш көлөмү 20 тонна коммерциялык форелди түзөт. «Спартак Форель» өз продукциясын жеткирип берүүчү ички рынокко гана көңүл бурат.
Белгилей кетүүчү нерсе, учурда Кыргызстандагы ички форель керектөөсү жылына бештен он тоннага чейин болууда.