Орто-Токой суу сактагычына 1,2 миллион май-канат балыгынын чабагы коё берилди

2026-жылдын 13-мартында Нарын облусундагы Орто-Токой суу сактагычына «Орто-Токой ынтымагы» ЖЧКсы тарабынан май-канат балыгынын орточо салмагы 0,45 грамм болгон 1,2 миллион чабак коё берилди. Бул тууралуу Суу чарба, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги билдирди.
Маалыматка ылайык, бул балыктандыруу иш-чарасы Кыргыз Республикасынын Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине караштуу Балык өнөр жайы комплекси департаментинин 2025—2026-жылдарга карата бекитилген планынын негизинде өткөрүлдү.
Фото Суу чарба, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги.
Иш-чара суу сактагычтагы балык запастарын көбөйтүүгө, биологиялык тең салмактуулукту сактоого жана балык чарбасын туруктуу өнүктүрүүгө багытталган.