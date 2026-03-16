13:31
USD 87.45
EUR 100.09
RUB 1.10
Кыргызча

Орто-Токой суу сактагычына 1,2 миллион май-канат балыгынын чабагы коё берилди

2026-жылдын 13-мартында Нарын облусундагы Орто-Токой суу сактагычына «Орто-Токой ынтымагы» ЖЧКсы тарабынан май-канат балыгынын орточо салмагы 0,45 грамм болгон 1,2 миллион чабак коё берилди. Бул тууралуу Суу чарба, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги билдирди.

Маалыматка ылайык, бул балыктандыруу иш-чарасы Кыргыз Республикасынын Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине караштуу Балык өнөр жайы комплекси департаментинин 2025—2026-жылдарга карата бекитилген планынын негизинде өткөрүлдү.

Суу чарба, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги
Фото Суу чарба, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги.
Комиссиялык топтун курамында Балык өнөр жайы комплекси департаментинин адиси жана Экологиялык туристтик милициянын кызматкерлеринин катышуусунда жүргүзүлдү.

Иш-чара суу сактагычтагы балык запастарын көбөйтүүгө, биологиялык тең салмактуулукту сактоого жана балык чарбасын туруктуу өнүктүрүүгө багытталган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/366101/
Кароо: 129
Басууга
Теги
