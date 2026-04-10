Дүйнө чемпионаты −2026: ФИФА калыстарын дайындады

Футбол боюнча Эл аралык Федерация (ФИФА) 2026-жылкы Дүйнөлүк чемпионаттын калыстарынын тизмесин жарыялады. Турнирге алты конфедерациянын жана ФИФАнын 50 мүчө ассоциациясынын өкүлдөрү болгон 52 башкы калыс, 88 жардамчы калыс жана 30 видео жардамчы калыс катышат. Өзбекстандан келген калыстар тобу Илгиз Танташев, Андрей Цапенко жана Тимур Гайнуллин Дүйнөлүк Кубокко калыстык кылат.

ФИФАнын Калыстар комитетинин төрагасы Пьерлуиджи Коллина тандоо процессин түшүндүрдү.

«Тандалып алынган калыстар дүйнөдөгү эң мыктылар. Алар акыркы үч жылда түзүлгөн жана көзөмөлдөнгөн кеңири калыстар тобунун бир бөлүгү болгон. Алар семинарларга катышып, ФИФАнын турнирлеринде иштешкен. Андан тышкары, алардын ички жана эл аралык беттештердеги көрсөткүчтөрү үзгүлтүксүз бааланып турган. Тандалган калыстар биздин фитнес машыктыруучуларыбыздан жана медициналык кызматкерлерден, анын ичинде физиотерапевттерден жана психикалык саламаттык боюнча адистен ар тараптуу колдоо алып келишкен жана ала беришет. Биздин максатыбыз — алардын 31-майда Майамиге келгенден кийин оптималдуу физикалык жана психикалык абалда болушун камсыз кылуу», — деп билдирди ФИФА Коллинанын сөздөрүн келтирет.

2026-жылдагы Дүйнөлүк чемпионат 11-июндан 19-июлга чейин АКШда, Канадада жана Мексикада өтөт.
Дүйнө чемпионаты −2026: ФИФА калыстарын дайындады
