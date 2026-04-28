VI Азия оюндары: Кыргызстандык волейболчулар Кытайда жеңишке жетишти

Кыргызстандын волейболчулары Кытайда өтүп жаткан турнирде кезектеги жеңишин камсыздашты. Бул тууралуу аталган спорт түрү боюнча федерация билдирди.

Биздин курама команда Казакстандын командасына каршы ойноп, 3:0 эсебинде ишенимдүү жеңишке жетишти.

Буга чейин кыргызстандык волейболчулар Гонконгду (3:0) жана Россияны (3:2) утуп, бирок Кытай командасына утулуп калышкан.

Медалдар үчүн төрт команда — Казакстан, Кытай, Кыргызстан жана Россиянын спортчулары күч сынашууда.

Кыргыз Республикасынын атынан улуттук кураманын бир нече оюнчулары менен күчөтүлгөн КГАФКиСтин (Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы) командасы катышууда.
Дүйнө чемпионаты: Кыргызстандык спортчу бильярд боюнча коло байге утту
Кыргызстандык спортчу Эрлан Султангазиев Азия чемпионатында күмүш медаль утту
Дүйнө чемпионаты: Кыргызстандык мушкер Анваржан Ходжиев алгачкы атаандашын жеңди
Криштиану Роналду уулу менен бир командада ойношу мүмкүн
Азия Кубогу −2027: Чучукулак тартуу аземи 9-майда өтөт
UWW рейтинги: Эрназар Акматалиев дүйнөнүн мыкты балбандардын сап башына чыкты
Бишкекте бокс боюнча эл аралык турнир өтөт
Бишкекте хоккей боюнча Азия Кубогу башталат
Бишкекте самбо боюнча эл аралык мелдеш аяктады
Азия чемпионаты: Кыргызстандын дзюдо курамасы командалык мелдеште 3-орунду алды
Быйыл суучулдар Ысык-Көлдөн 34&nbsp;миң 800 метр браконьерлик тор чыгарышты Быйыл суучулдар Ысык-Көлдөн 34 миң 800 метр браконьерлик тор чыгарышты
Кыргызстандагы мөңгүлөр нормадан тез эрип жатат Кыргызстандагы мөңгүлөр нормадан тез эрип жатат
Быйыл Кыргызстанда 1&nbsp;киловатт электр энергиясынын өздүк наркы 3,03 сомду түзөт Быйыл Кыргызстанда 1 киловатт электр энергиясынын өздүк наркы 3,03 сомду түзөт
Миңдеген жумуш орундары жана ондогон иш&nbsp;берүүчүлөр: Бишкекте &laquo;Карьера күнү&raquo; өттү Миңдеген жумуш орундары жана ондогон иш берүүчүлөр: Бишкекте «Карьера күнү» өттү
28-апрель, шейшемби
09:36
Бишкекте көп аялдуулук боюнча кол топтогондор милицияга чакыртылды Бишкекте көп аялдуулук боюнча кол топтогондор милицияга...
09:15
Бишкекте ШКУга мүчө мамлекеттердин коргоо министрлеринин саммити: Кимдер келди?
09:02
Бүгүн Бишкектин бир бөлүгүндө суу өчүрүлөт
08:52
VI Азия оюндары: Кыргызстандык волейболчулар Кытайда жеңишке жетишти
08:35
ЖРТ май айында өтөт. Тестирлөөгө 65 миңге жакын бүтүрүүчү катышат
27-апрель, дүйшөмбү
17:33
28-апрелге карата аба ырайы
15:27
Кыргызстанда бир суткада экинчи жер титирөө катталды
15:16
Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пулду кимдер алат?
14:21
Кыргызстанда социалдык кызматкерлердин айлыгы жогорулады
14:11
Чегирткелер Чүй облусун каптады: күбөлөр унаа жолунан видео тартышты