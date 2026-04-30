BITF-2026: Бишкекте туризм жана меймандостук индустриясынын көргөзмөсү ачылды

Фото Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы

Министрлер Кабинетинин Төрагасы — Президенттин Администрациясынын Жетекчиси Адылбек Касымалиев BITF-2026 Бишкек эл аралык туризм жана меймандостук индустриясы көргөзмөсүнүн салтанаттуу ачылышына катышты.

Анын айтымында, туризм өлкөнүн ыкчам өнүгүп жаткан экономикасынын негизги кыймылдаткычтарынын бири болуп саналат.

Адылбек Касымалиев быйыл Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна (ШКУ) төрагалык кылып жатканын эске салды. «Биз ШКУнун бирдиктүү туристтик мейкиндигин түзүү, визалык жол-жоболорду жөнөкөйлөтүү, транспорттук коридорлорду өнүктүрүү жана санариптештирүү боюнча демилгелерди жигердүү көтөрөбүз. Биздин максатыбыз — ШКУ мейкиндигин дүйнөнүн алдыңкы туристтик хабдарынын бирине айлантуу», — деп баса белгиледи ал.

Министрлер кабинетинин башчысы туристтик тармакка экологиялык стандарттарды киргизүүгө басым жасады. Ошондой эле Кыргызстандын демилгеси менен БУУ 2023-2027-жылдарды Тоо аймактарын өнүктүрүүнүн беш жылдыгы деп жарыялаганын, бул республикага туруктуу тоо туризминин уникалдуу дүйнөлүк моделин түзүүгө мүмкүндүк берерин белгиледи.

Ал Кыргызстан бүгүн тармакты сапаттуу жаңыртууга багытталган бир катар стратегиялык долбоорлорду, анын ичинде Борбор Азиядагы ири стадионду жана заманбап Конгресс-холлду курууну, Чаткал менен Чок-Талдагы туристтик кластерлерди өнүктүрүүнү, Тамчыда инвестициялык зонаны түзүүнү жана «Ала-Тоо» масштабдуу долбоорун ишке ашырууну ишке ашырып жатканын кошумчалады.

Министрлер кабинетинин башчысы системалык натыйжаларга жетүү үчүн Министрлер Кабинетинин алдындагы Туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттик түзүлгөнүн баса белгилеп, ведомство конкреттүү көрсөткүчтөргө багытталарын белгиледи.

Министрлер кабинетинин башчысынын айтымында, маданиятыбыздын жана тарыхый мурасыбыздын символу болгон Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өзгөчө мааниге ээ. Буга байланыштуу ал эл аралык коомчулукту быйыл Кыргызстанда өтө турган VI оюндарга катышууга чакырды.

«Кыргызстан — бул ишенимдүү өнөктөш, инвестиция үчүн ачык өлкө жана коопсуз туристтик багыт. Тынчтык жана туруктуулук биздин өсүшүбүздүн негизин түзөт», — деп сөзүн жыйынтыктады Адылбек Касымалиев.

Жыйынтыгында Министрлер Кабинетинин башчысы BITF-2026 катышуучуларына жемиштүү сүйлөшүүлөрдү жана ийгиликтүү келишимдерди каалады, андан кийин көргөзмөнү расмий түрдө ачык деп жарыялады.
