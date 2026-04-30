Шашылыш билдирүү! Кыргызстанда нөшөрлүү жамгыр жана сел коркунучу бар

Кыргызстанда туруксуз аба ырайына байланыштуу нөшөрлүү жамгыр жана сел коркунучу тууралуу эскертүү жарыяланды.
Синоптиктердин маалыматы боюнча, 30-апрелде күндүн экинчи жарымында, ошондой эле 1—2-майда тоолуу жана тоо этегиндеги райондордо нөшөрлүү жамгыр жаашы күтүлөт.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул мезгилде Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын жана Ысык-Көл облустарында сел жүрүшү ыктымал экенин эскертет.
Мындан тышкары, дарыялардагы суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлүүдө.
Жарандарды коопсуздук чараларын сактоого, дарыялардын нугуна жакын жүрбөөгө жана тоолуу райондордо этият болууга чакырышат.