15:02
USD 87.43
EUR 102.30
RUB 1.16
Кыргызча

Шашылыш билдирүү! Кыргызстанда нөшөрлүү жамгыр жана сел коркунучу бар

Кыргызстанда туруксуз аба ырайына байланыштуу нөшөрлүү жамгыр жана сел коркунучу тууралуу эскертүү жарыяланды.

Синоптиктердин маалыматы боюнча, 30-апрелде күндүн экинчи жарымында, ошондой эле 1—2-майда тоолуу жана тоо этегиндеги райондордо нөшөрлүү жамгыр жаашы күтүлөт.

Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул мезгилде Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын жана Ысык-Көл облустарында сел жүрүшү ыктымал экенин эскертет.

Мындан тышкары, дарыялардагы суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлүүдө.

Жарандарды коопсуздук чараларын сактоого, дарыялардын нугуна жакын жүрбөөгө жана тоолуу райондордо этият болууга чакырышат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/372561/
Кароо: 81
Басууга
Теги
30-апрель, бейшемби
14:22
Шашылыш билдирүү! Кыргызстанда нөшөрлүү жамгыр жана сел коркунучу бар Шашылыш билдирүү! Кыргызстанда нөшөрлүү жамгыр жана сел...
