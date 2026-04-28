19:10
USD 87.43
EUR 102.31
RUB 1.17
Кыргызча

Чемпиондор лигасы: Бүгүн 2025/2026-сезонунун жарым финалдары башталат

Бүгүн, 28-апрелде, Чемпиондор лигасынын 2025/2026-сезонунун жарым финалынын алгачкы беттеши өтөт. Анда Франциянын «ПСЖ» жана Германиянын «Бавария» командалары кездешет. Оюн Париждеги «Парк де Пренс» стадионунда өтөт. Калыстын ышкырыгы Бишкек убактысы боюнча 01:00дө жаңырат.

Интернеттен алынды
Фото Интернеттен алынды.

Командалар ортосундагы жооптук оюн 6-майда өтөт. Ал «Арена Мюнхен» стадионунда өткөрүлмөкчү.

Эске салсак, чейрек финалдык (1/4) этапта париждиктер эки беттештин жыйынтыгы менен «Ливерпулду» 4:0 эсебинде жеңип алышкан. Мюнхендиктер болсо ошол эле этапта эки оюндун жыйынтыгында Мадриддин «Реалын» 6:4 эсебинде утуп, кийинки баскычка чыгышкан.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/372228/
Кароо: 159
Басууга
Теги
Эң көп окулган жаңылыктар
28-апрель, шейшемби
17:30
