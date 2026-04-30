Санариптик өнүктүрүү министрлиги жоюлду: Ал президенттин иш башкармалыгына өтөт

Президент Садыр Жапаров «Кыргыз Республикасын санариптик трансформациялоону натыйжалуу ишке ашыруу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө» жарлыкка кол койду.

Жарлыкка ылайык, Санариптик өнүктүрүү министрлиги Президенттин Иш башкармасына кошулуп, бардык функциялары, кызматкерлери жана ресурстары өткөрүлөт.

Мындан ары санариптик саясатты координациялоо толугу менен Президенттин Иш башкармасына жүктөлөт.

Документте белгиленгендей, өлкөдө санариптештирүү боюнча жетишкендиктер бар болгону менен, айрыкча бизнес үчүн бюрократиялык тоскоолдуктар сакталууда. Ошондой эле аймактарда санариптик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты жетишсиз экени айтылат.

Жаңы өзгөртүүлөр санариптик өкмөттү өркүндөтүүгө, мамлекеттик кызматтарды жеткиликтүү кылууга, киберкоопсуздукту күчөтүүгө жана жасалма интеллект сыяктуу технологияларды кеңири киргизүүгө багытталган.

Мындан тышкары, мамлекеттик органдардагы санариптик өнүктүрүү боюнча орун басарлардын кызматтары кыскартылып, тиешелүү ресурстар борборлоштурулат.

Министрлер кабинети мыйзамдарды жаңыртып, өзгөртүүлөрдү Жогорку Кеңешке киргизүүгө милдеттендирилди.
Санариптик өнүктүрүү министрлиги жоюлду: Ал президенттин иш башкармалыгына өтөт
