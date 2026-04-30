Чемпиондор лигасы: «Атлетико» менен «Арсенал» 1/2 финалында тең чыгышты

Фото Интернеттен алынды

Испаниянын «Атлетико» клубунун футболчулары өз талаасында Англиянын «Арсенал» командасы менен Чемпиондор лигасынын жарым финалдык стадиясынын алгачкы беттешинде 1:1 эсебинде тең чыкты.

Оюн 1:1 эсеби менен аяктап, командалар пенальти аркылуу голдору менен алмашышты. Мадриддеги жолугушууда үй ээлеринин курамынан Хулиан Альварес гол киргизсе, «канонирлердин» катарынан Виктор Дьекереш айырмаланды. Эки топ тең пенальтиден киргизилди.

Эске салсак, «Атлетико» менен «Арсеналдын» ортосундагы жооптук беттеш 5-майда Лондондо өтөт.
