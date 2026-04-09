21:00
USD 87.45
EUR 102.07
RUB 1.12
Кыргызча

Азия чемпионаты: Мээрим Жуманазарова Азиянын эки жолку чемпиону болду

Фото UWW.

Спортчу Мээрим Жуманазарова Бишкекте өткөн күрөш боюнча Азия чемпиондугунда алтын медаль жеңип алды. Бул тууралуу United World Wrestling (UWW) расмий сайтына жарыяланды.

Маалыматка ылайык, кыргызстандык спортчу финалда 68 килограмм салмак ченинде жапониялык атаандашы Мива Морикава менен күч сынашып, 2:1 эсебинде жеңишке жетишти. Муну менен спортчу карьерасында экинчи жолу Азия чемпиону болду.

Мээрим Жуманазарова буга чейин 2021-жылы Азия биринчилигин багындырган. Ошондой эле ал Дүйнө кубогунун ээси жана Ислам тилектештиги оюндарынын эки жолку жеңүүчүсү.

Учурда Бишкек шаарындагы «Бишкек Арена» спорттук комплексинде күрөш боюнча Азия чемпионаты өтүп жатат. 6-апрелден 12-апрелге чейин созула турган мелдешке 26 мамлекеттен 350дөй спортчу катышууда. Күрөшчүлөр жалпысынан 30 комплект медаль үчүн күч сынашууда.
Кароо: 70
Басууга
Теги
Азия чемпионаты: Нурзат Нуртаева коло медаль үчүн күрөшөт
Азия чемпионаты. Нурзат Нуртаева жарым финалга чыкты
Азия чемпионаты: Бүгүн Мээрим менен Айпери алтын үчүн килемге чыгат
Кыргызстан грек-рим күрөшү боюнча командалык эсепте экинчи орунга чыкты
Азия чемпионаты. Раззак Бейшекеев Кыргызстанга төртүнчү алтын медалды алып келди
Азия чемпионаты. Айпери Медет кызы финалга чыкты
Азия чемпионаты: Мээрим менен Айпери жарым финалга чыкты
Азия чемпионаты: Бүгүн килемге Айпери баштаган балбан кыздар чыгышат
Азия чемпионаты: Кыргызстандык үч балбан алтын медаль утту
Чемпиондор Лигасынын 1/4 финалы: «Реал Мадрид» өз үйүндө «Бавариядан» жеңилди
Эң көп окулган жаңылыктар
VI&nbsp;Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Байсалов Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Байсалов Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү
Бишкек-Ош жана Бишкек&nbsp;&mdash; Нарын унаа жолдорунда 550дөн ашык мас айдоочу кармалды Бишкек-Ош жана Бишкек — Нарын унаа жолдорунда 550дөн ашык мас айдоочу кармалды
Бүгүн Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты башталат Бүгүн Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты башталат
ЖРТга дээрлик 57&nbsp;миңдей абитуриент катталды. ЖРТга дээрлик 57 миңдей абитуриент катталды.
9-апрель, бейшемби
20:23
19:04
Азия чемпионаты: Нурзат Нуртаева коло медаль үчүн күрөшөт
18:33
Темирбек Эркинов Саламаттык сактоо министринин орун басары кызматынан бошотулду
18:11
Эдил Байсалов кызматынан бошотулуп, АКШдагы элчи болуп дайындалды
17:57
Аламүдүн районунда кадрдык алмашуу: жаңы аким дайындалды