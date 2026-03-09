Пайдалуу кеңеш: Гүлдестени кантип узак сактоо керек?

8-мартта берилген гүлдесте көпчүлүк аялдарга кубаныч тартуулайт, бирок эгер сиз гүлдөргө кантип кам көрүүнү билсеңиз, алардын өмүрүн узартууга болот. Бул тууралуу гүл сатуучу Виктория Колядная aif.ru сайтына өзүнүн кесиптик сырлары менен бөлүшкөн.
Эмне үчүн «элдик каражаттар» жаман?
«Чындыгында, бул элдик каражаттардын баары — аспирин, шекер, арак, уксус — кооптуу туура эмес түшүнүктөр», — деп эскертти эксперт. «Алар пайдасыз гана эмес, көп учурда гүлдөрдү кесүү үчүн зыяндуу». Виктория Колядная аларды эмне үчүн колдонбогон жакшы экенин түшүндүрдү:
«Кант көп учурда жер семирткич катары сунушталат, бирок сууда ал заматта бактериялардын идеалдуу көбөйүүчү жерине айланат. Суу 24 сааттын ичинде гүлдөй баштайт, микроорганизмдер укмуштуудай ылдамдыкта көбөйүп, сабактын кан тамырларын бүтөйт — жана гүл кир сууда суусагандан өлөт».
«Арак, лимон кислотасы жана аспирин — агрессивдүү заттар». Эң жакшы дегенде, алар эч кандай таасир этпейт. Эң жаманы, ашыкча дозадан өтүп, сабакка химиялык күйүк алып келүү коркунучу бар. Мындай «дарылоодон» кийин гүл бир нече сааттын ичинде соолуп калат.
Флористтин айтымында, кесилген гүлдөрдүн өмүрүн узартуу үчүн эки гана нерсе керек: тазалык жана антисептик. Адистер кесилген гүлдөр үчүн «Chrysal» деп аталган атайын каражатты (же ушул сыяктуу каражаттарды) колдонушат. Анын курамында азык заттар жана антибактериалдык компоненттер туура пропорцияда бар. Эгерде сизге гүлдестеңиз салынган баштык берилсе, аны көрсөтмөлөргө ылайык так колдонуңуз.
Баардыгы гүлдестени кийинки кам көрүүдөн көз каранды болот:
- Таңгакты дароо алып салыңыз — целлофандагы конденсация жалбырактардын чирип, гүлдүн өлүшүнө алып келиши мүмкүн.
- Гүлдестенин көлөмүндөй таза вазаны тандап, жок дегенде жарымына чейин толтуруңуз. Жылмакай айнек же керамика колдонгон жакшы, анткени хрусталь бактерияларды камтыган тешиктүү түзүлүшкө ээ жана аны жууп салуу мүмкүн эмес.
Гүлдестени вазага салуудан мурун төмөнкүлөрдү аткарыңыз:
Сабактарды курч бычак менен 45 градус бурчта кесип салыңыз, ал эми жазгы гүлдөрдү (жоогазындар, гиацинттер) дээрлик түз кесүү керек.
Сабактын астыңкы бөлүгүндөгү бардык жалбырактарды алып салыңыз. Сууда бир да жалбырак болбошу керек, анткени бул бактериялардын көбөйүүсүнө идеалдуу жер. Андан тышкары, жалбырактар жана тикенектер бүчүрдү суудан «уурдайт». Сабактын үстүндө 2-3 гана үстүнкү жалбырак калтырылышы мүмкүн.
Алгачкы 2-3 күндө муздак сууну колдонуп, сууну күн сайын алмаштырыңыз. Вазаны жуугуч каражат менен жууп, ар бир жолу сабактарын кайра кесип салыңыз. Үчүнчү күндөн кийин бактериялардан коргоо үчүн антисептик кошуңуз: бир литр сууга 1 аш кашык суюк агартуучу каражат. Муз кубиктерин кошуу розалар үчүн жакшы иштейт — бул гүлдөрдү жандандыруучу шок терапиясы.
Гүлдестени температуранын кескин өзгөрүшүнөн алыс, салкын жерге коюңуз. Шамалдан, түз күн нурунан жана гүлдөрдү өлтүрө турган этилен бөлүп чыгаруучу мөмө-жемиштерге (айрыкча алма жана банан) жакын жерден алыс болуңуз.