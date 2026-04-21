13:14
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.15
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Чачтын түшүүсүн кантип алдын алуу керек?

Төмөн интенсивдүү лазердик терапия, плазмотерапия жана мезотерапия чачтын калыңдыгын сактоого жана фолликулалардын активдүү өсүү фазасында болушуна жардам берет. Бул тууралуу «Газета.Ru» басылмасына трихолог, дерматовенеролог жана косметолог Вера Баркова билдирди.

Эксперттин айтымында, бул процедуралар баарын айыктыруучу сыйкырдуу каражат эмес, бирок негизги дарылоо менен айкалышканда натыйжаны кыйла жакшыртат. Баркова эгер үй-бүлөдө чачтын түшүүсүнө (таз болууга) жакындык болсо, эрте диагностикадан өтүүнүн жана гормондорго үзгүлтүксүз анализ тапшыруунун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Дарыгер чачка кам көрүүдө агрессивдүү каражаттардан жана химиялык тармалдоодон качууну, ошондой эле кан айланууну жакшыртуу үчүн жеңил массаж жасап турууну сунуштады.

Трихолог чачтын түшүүсүнүн себептери тышкы жана ички болуп экиге бөлүнөрүн белгиледи. Кылдат диагностикадан кийин гана чачтын түшүүсүнө так эмне себеп болгонун аныктоого болот.

Баркова суткасына 100дөн 200гө чейин чачтын түшүүсү нормалдуу көрүнүш экенин эскертти. Бирок чачтын түшүүсү байкаларлык күчөсө же баштын айрым жерлери суюлуп баштаса, тез арада адиске кайрылуу зарыл.

Буга чейин химик Кира Заславская чачтын түшүүсү тууралуу эл арасындагы белгилүү мифти четке каккан.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/371247/
Кароо: 67
Басууга
Теги
Эң көп окулган жаңылыктар
21-апрель, шейшемби
13:07
12:50
Барскоон — Бедел унаа жолуна 2 туннель, 50дөн ашык көпүрө курулат
12:45
11:40
10:32
