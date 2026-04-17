13:43
USD 87.45
EUR 103.07
RUB 1.16
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Бакчаны үшүктөн кантип коргоо керек?

Бакчаларды үшүктөн коргоо үчүн багбандар суу чачып, өсүмдүктөрдү тез арада колдо болгон материалдар менен жаап коюшу керек. Бул тууралуу багбан Светлана Самойлова РИА Новости агенттигине билдирди.

Эксперттин айтымында, кечки температура +2 градус Цельсийге чейин төмөндөгөндө, бардык мөмөлүү дарактарга, бадалдарга жана аялуу көп жылдык өсүмдүктөргө суу чачуу керек, шлангды эки манжа менен кысып же чачыраткычты колдонуу керек.

Бул ыкма коргоочу катмарды түзүп, өсүмдүктөрдүн кыска мөөнөттүү сууктан аман калышына жардам берет. Жерден чыгып калган пиондорду жабуу үчүн багбан оодарылган картон кутучаларды же пластик чакаларды колдонууну сунуштады. Алар минус эки градус Цельсийден коргой алат, бирок суукту жакшы өткөрүүчү темир чакаларды колдонуудан сак болууну эскертти. Аларды зарыл болсо колдонсо болот, бирок ичин гезиттер менен каптоо сунушталат.

Эксперт карагат жана аары бадалдарынын үстүнө кайчылаш аркаларды орнотуп, аларды өсүмдүктөргө тийбеши үчүн токулбаган материал менен жабууну сунуштады. Эгерде мөмөлүү дарактар гүлдөп калса, Самойлова мөмөнүн бир бөлүгүн сактап калуу үчүн жок дегенде бир нече бутактарды токулбаган материал менен ороп, мүмкүн болсо, бүт даракты жаап коюуну айтты.

Аба ырайы жылуу болсо да, апрель айында көчөттөрдү сыртка отургузуу сунушталбайт. Эрте отургузуу үчүн бирден-бир алгылыктуу шарттар — бул желим менен жабуу керек.

Адистердин айтымында, айдын башында топуракты жылытуу жана үрөндөрдү бир аз эртерээк себүүгө даярдоо үчүн бош керебеттерди аркалардын үстүнөн желим менен жаап коюу керек. Самойлова апрель айы алдамчы жылуулук айы экенин жана бакчаны тазалоо, отоо чөптөрдү жулуп салуу, керебеттерди жана күнөсканаларды даярдоо жана бак-дарактарды бутоо сыяктуу башка багбанчылык жумуштары үчүн эң ылайыктуу экенин баса белгилеген.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/370722/
Кароо: 110
Басууга
Теги
