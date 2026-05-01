Бишкекке 148 жыл: Бүгүн веложүрүш башталат

Бишкекте бүгүн, 1-майда жазгы веложүрүш өтөт. Бул тууралуу мэриядан билдиришти.

Маалыматка ылайык, спорттук иш-чара борбор калаанын 148 жылдыгына арналат.

Катышууну каалагандар саат 08:00дө Д. Асанов атындагы Жеңиш паркында чогулат. Мында жаш куракка чектөө жок.

Иш-чаранын программасы:

  • 8:00 — 8:45 — катышуучуларды каттоо;
  • 8:50 — брифинг;
  • 9:00 — Д. Асанов атындагы Жеңиш паркынын маршруту боюнча веложүрүш башталып — Чортеков көчөсү/Жайыл баатыр көчөсүнүн кесилишинен бурулуп — финиш- «Газпром-балдарга» дене тарбия-ден соолукту чыңдоо комплексинен аяктайт;
  • 9:40 — финиш, катышуучулардын келиши;
  • 10:00 — салтанаттуу бөлүк жана концерттик программа.

Мэрия белгилегендей, веложүрүшкө байланыштуу саат 9:00дөн 9:40ка чейин жолдор жарым-жартылай жабылат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/372636/
Эмгек күнү: Ош шаарында кесиптик бирлик мүчөлөрү марафон өткөрөт
«Жаз деми» жарышы: Бишкектин түштүк магистралынын бир тарабы убактылуу жабылат
Бишкекте «Business Run — 2026» жарышы өтөт
Бишкекте 14-июнда түнкү чуркоого байланыштуу Түштүк магистраль жабылат
Балыкчыда сууда сүзүү боюнча жарыш өтөт
Чүйдө кайык менен сууда сүзүү боюнча өлкө чемпиондугу уюштурулат
Куран окуу боюнча жарыш жыйынтыкталды. Биринчи орун экиге бөлүндү
Эң көп окулган жаңылыктар
Быйыл мектептерде биринчи коңгуроо 15-сентябрда кагылат Быйыл мектептерде биринчи коңгуроо 15-сентябрда кагылат
Кыргызстанда Курман айт качан майрамдалары белгилүү болду Кыргызстанда Курман айт качан майрамдалары белгилүү болду
28-апрелге карата аба ырайы 28-апрелге карата аба ырайы
Садыр Жапаров Россияга эмнеге барганын айтты Садыр Жапаров Россияга эмнеге барганын айтты
1-май, жума
08:00
Бишкекке 148 жыл: Бүгүн веложүрүш башталат Бишкекке 148 жыл: Бүгүн веложүрүш башталат
07:45
Шахмат боюнча Кыргызстан чемпионатынын жогорку лигасы өтөт
30-апрель, бейшемби
17:30
1-майга карата аба ырайы
16:10
Жеңиш күнү. Кыргызстанда «Георгий тасмасы» өнөктүгү башталды
15:35
Садыр Жапаров Тогодон келген мейманга Ысык-Көлдө улуттук ат оюндары көрсөттү
15:18
Санариптик өнүктүрүү министрлиги жоюлду: Ал президенттин иш башкармалыгына өтөт
15:11
Кыргызстанда ички каттамдарда авиабилеттердин баасы жөнгө салынды