Пайдалуу кеңеш: Окумуштуулар узак жашоого негизги коркунучту аныкташты.

Жапон изилдөөчүлөрү Токиодогу узак жашоону изилдөө борборунун маалыматы боюнча, жалгыздыкты өмүрдүн узактыгынын кыскарышынын негизги себептеринин бири катары аныкташкан.
Изилдөөчүлөр обочолонуу жана жалгыздык ден соолукка жана узак жашоого олуттуу коркунуч келтирерин баса белгилешет. Алардын айтымында, өмүрдүн узактыгына ар кандай факторлор, анын ичинде физикалык активдүүлүк, туура тамактануу жана социалдык байланыштар таасир этет.
Ошондой эле, борбор заманбап адамдар бетме-бет байланышуудан барган сайын качышып, жеке соода кылуудан көрө онлайн соода кылууну артык көрүп жатышканын белгиледи. Андан тышкары, социалдык өз ара аракеттенүүнү оорчулук катары кабыл алган адамдардын саны өсүүдө.
Ушул жагынан алганда, эксперттер ашыкча обочолонуудан качуу үчүн маал-маалы менен байланышта болуп, «алсыз байланыштарды» сактоону сунушташат.
Мурда окумуштуулар 100 жашка чейин жашаган адамдардын тамактануу адаттарын ачыкташкан.