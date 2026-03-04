Кыргызстанда айыл чарбаны каттоо 20-мартта башталат

20-марттан 10-апрелге чейин, өлкөдө айыл чарбаны каттоо өткөрүлөт. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин башчысы Элмира Алымкулова Биринчи радиодо билдирди.
Анын айтымында, мындай иш-чара он жылда бир жолу өткөрүлөт. Бирок, акыркы 22 жылдан бери эл каттоо жүргүзүлгөн эмес.
Эл каттоосу төмөнкү көрсөткүчтөр боюнча так маалыматтарды берет:
- Бардык менчик түрүндөгү айыл чарба ишканаларынын жана дыйкан чарбаларынын саны жана түзүмү;
- Айыл чарба продукциясынын түрлөрү жана көлөмү;
- Жердин, эмгектин жана материалдык ресурстардын болушу;
- Мал жана канаттуулардын саны;
- Ферманы башкаруунун мүнөздөмөлөрү жана механикалаштыруу деңгээли.
Улуттук статистика комитетинин төрайымы Элмира Алымкулова каттоо электрондук форматта өтөрүн жана алдыдагы кампаниянын негизги өзгөчөлүгү кагаз жүзүндөгү маалыматтардан толук баш тартуу болорун билдирди.
Маалыматтарды чогултуу каттоочулардын түзмөктөрүндөгү мобилдик тиркеме аркылуу жүргүзүлөт. Ал эми маалыматтарды Улуттук статистика комитетинин борбордук серверине берүү корголгон байланыш каналдары аркылуу ишке ашырылат. Белгиленгендей, бул маалыматтарды иштеп чыгуунун купуялуулугун жана ыкчамдуулугун камсыз кылат.
Республика боюнча каттоо ишин жүргүзүүгө жалпысынан 6 791 убактылуу кызматкер тартылат, анын ичинде:
- Регистраторлор — 1 179 адам;
- Каттоочулар — 4 494 адам;
- Инструктор-контролерлор — 898 адам;
- Координаторлор — 220 адам.
Персоналды тартуу графиги бекитилген: координаторлор 2026-жылдын февраль айында, ал эми негизги штат (инструкторлор жана каттоочулар) март-апрель айларында ишке киришет.