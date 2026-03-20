Бүгүн Кыргызстанда айыл чарбаны каттоо башталат

20-марттан 10-апрелге чейин, өлкөдө айыл чарбаны каттоо өткөрүлөт. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин башчысы Элмира Алымкулова билдирди.
Анын айтымында, мындай иш-чара он жылда бир жолу өткөрүлөт. Бирок, акыркы 22 жылдан бери каттоо жүргүзүлгөн эмес.
Айыл чарбаны каттоо төмөнкү көрсөткүчтөр боюнча так маалыматтарды берет:
- Бардык менчик түрүндөгү айыл чарба ишканаларынын жана дыйкан чарбаларынын саны жана түзүмү;
- Айыл чарба продукциясынын түрлөрү жана көлөмү;
- Жердин, эмгектин жана материалдык ресурстардын болушу;
- Мал жана канаттуулардын саны;
- Ферманы башкаруунун мүнөздөмөлөрү жана механикалаштыруу деңгээли.
Улуттук статистика комитетинин төрайымы Элмира Алымкулова каттоо электрондук форматта өтөрүн жана алдыдагы кампаниянын негизги өзгөчөлүгү кагаз жүзүндөгү маалыматтардан толук баш тартуу болорун билдирди.
Республика боюнча каттоо ишин жүргүзүүгө жалпысынан 6 миң 791 убактылуу кызматкер тартылат.
Анын ичинде:
- Регистраторлор — 1 179 адам;
- Каттоочулар — 4 494 адам;
- Инструктор-контролерлор — 898 адам;
- Координаторлор — 220 адам.