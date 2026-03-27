Бишкек шаарында айыл чарба каттоосу уланууда

Бишкек шаарынын аймагында 20-мартынан 10-апрелине чейин айыл чарбасынын абалы жөнүндө толук жана так маалымат алууга багытталган белгиленген тартипте айыл чарба каттоосу жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу мэриядан билдирди.
Маалыматка ылайык, каттоо тармактын учурдагы абалын объективдүү баалоого жана айыл чарба тармагында негизделген чечимдерди кабыл алууга мүмкүндүк берет.
Кошумча суроолор жаралган учурда төмөнкү байланыш номерлерине кайрылсаңыз болот:
— Айыл чарбасын каттоо боюнча өкүл — Азизов Кубанычбек Сагынович, байланыш номери: 0707 682 862
— Ленин району: Халдарова Асылкан Тойчубаевна — 0706020757;
— Октябрь району: Турдалиев Мирлан Аскаралиевич — 0707706547;
— Биринчи май району: Штенке Светлана Владимировна — 0552010823;
— Свердлов району: Токсоналиева Индира Джумановна — 0777919178;