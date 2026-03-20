Кыргызстанда айыл чарба каттоосу башталды

Бүгүн, 20-марттан тартып Кыргызстандын аймагында айыл чарба каттоосу башталды. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги билдирди.
Маалыматка ылайык, бул он жылда бир жолу өткөрүлөт жана ишенимдүү маалыматтарды алуу максатын көздөгөн маанилүү мамлекеттик статистикалык иш-чара болуп саналат.
- айыл чарба жерлеринин бар болушу жана пайдаланылышы;
- айыл чарба өсүмдүктөрүнүн эгин аянттары;
- айыл чарба жаныбарларынын жана канаттуулардын саны;
- айыл чарба техникаларынын бар болушу;
- дыйкан (фермердик) чарбалардын жана жеке көмөкчү чарбалардын ишмердүүлүгү.
Алынган жыйынтыктар мамлекеттик саясатты калыптандыруу, агрардык секторду өнүктүрүү программаларын иштеп чыгуу жана айыл чарба товар өндүрүүчүлөрүнө мамлекеттик колдоонун натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн колдонулат.
Каттоону жүргүзүү айыл чарба тармагынын абалы боюнча объективдүү маалыматтарды алууга, тармакты өнүктүрүүнүн негизги багыттарын аныктоого жана башкаруу чечимдеринин сапатын жогорулатууга мүмкүндүк берет.