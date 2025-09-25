13:19
USD 87.45
EUR 102.95
RUB 1.05
Кыргызча

Гүлчө шаары. Маморгандарды кайра каттоодон өткөрүү үчүн 3 млн сом талап кылынат

Жогорку Кеңештин бүгүн, 25-сентябрдагы жалпы жыйынында «Ош облусунун Алай районундагы Гүлчө айыл аймагын райондук маанидеги шаардын катарына кошуу жөнүндө» мыйзам долбоорун жактырды.

Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Кудайберген Базарбаев белгилегендей, мыйзам кабыл алынса, мамлекеттик органдарды кайра каттоодон өткөрүүгө болжол менен 3 миллион сом керектелет.

Аталган айыл Алай районунун административдик борбору болуп, бардык мекеме-уюмдар жайгашканы мурда маалымдалган. Ал Ош шаарынан 80 чакырым алыстыкта ​​жайгашкан. Калкы — 22566 киши.

Депутаттар мыйзам долбоорун үч окууда талкуусуз колдошту.

Эске салсак, 12-сентябрда Ош облусунда Алымбек датканын 225 жылдыгына арналган иш-чарада президент Садыр Жапаров Гүлчө айылына шаар статусун берүүнү жана инфраструктураны өнүктүрүүгө 500 миллион сом бөлүүнү буйруган. 16-сентябрда тиешелүү мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин кароосуна киргизилген.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/344876/
Кароо: 108
Басууга
Теги
Кыргызстанда 96 миңден ашык бала мектепке катталды
Кыргызстанда 90 миңдей бала мектепке катталды
Айыл чарба каттоосуна 277 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн
Бишкекте мобилдик унааны каттоо башталды. Аны кантип колдонуу керек?
Кыргызстанда 6 миллиондон ашык канаттуулар бар
ЕАЭБге мүчө өлкөлөрдүн жарандары Кыргызстанда 90 күн каттоосуз жүрө алат
HRW бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзам долбооруна чочулоосун билдирди
COVID-19. Бир жуманын ичинде 77 жаңы учур аныкталды
Бир аптада Кыргызстанда 3,5 миңден ашуун орус жараны каттоого турду
Уюлдук телефондорду каттоодо 700 сомдон алуудан өкмөт баш тартты
Эң көп окулган жаңылыктар
Байлыктын башы эне -тил! Мамлекеттик тилге 36&nbsp;жыл Байлыктын башы эне -тил! Мамлекеттик тилге 36 жыл
Баткен облусунда жер титирөө катталды Баткен облусунда жер титирөө катталды
Бишкек &laquo;Интервидение-2025&raquo; сынагында 2-орунду ээлеген Nomad триосун тосуп алды Бишкек «Интервидение-2025» сынагында 2-орунду ээлеген Nomad триосун тосуп алды
Бишкекте жыл башынан бери 18&nbsp;миңге жакын &laquo;акылдуу&raquo; эсептегич орнотулду Бишкекте жыл башынан бери 18 миңге жакын «акылдуу» эсептегич орнотулду
25-сентябрь, бейшемби
12:25
Пайдалуу кеңеш: Ден соолукту сактоо үчүн уктагандын эң жакшы учуру кайсы? Пайдалуу кеңеш: Ден соолукту сактоо үчүн уктагандын эң ...
12:09
Гүлчө шаары. Маморгандарды кайра каттоодон өткөрүү үчүн 3 млн сом талап кылынат
11:31
Орусия искусство университеттерине кыргызстандыктар үчүн 30 квота бөлөт
11:20
«Байкуш-4: Кыргызча бизнес» комедиясы жарык көрдү
10:45
Грек-рим күрөшү боюнча Улуттук курамасынын машыктыруучулары кызматтан кетти