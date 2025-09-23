11:17
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.04
Кыргызча

Кезектеги IV Элдик курултай 22-декабрда өтөт. Президент жарлыкка кол койду

Архивден алынды
Фото Архивден алынды. Президент IV Элдик Курултайдын датасын белгиледи.

Президент Садыр Жапаров IV Элдик Курултайды өткөрүү тууралуу жарлыкка кол койду.

Курултай 2025-жылдын 22-декабрында Бишкекте өтөт. Ага квота боюнча бөлүштүрүлгөн 700 делегат катышат.

Курултайды уюштуруу, делегаттарды шайлоо, координациялоо боюнча атайын уюштуруу комитети жана убактылуу жобо бекитилди. Делегаттар «Элдик курултай жөнүндө» конституциялык мыйзамга ылайык шайланат.

Курултайды чакыруунун максаты — элдик эгемендүүлүктүн пайдубалын бекемдөө, жарандык коомду консолидациялоо, улуттук өзгөчөлүктү өнүктүрүү, аймактык маселелерди чечүү, өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүн камсыздооболуп саналат.

Мамлекет башчы министрлер кабинетине, облустук администрацияларга, жергиликтүү бийликтерге жана бир катар министрликтерге курултайды уюштуруу боюнча зарыл чараларды көрүүнү тапшырды. Делегаттарды шайлоодо жана форумда коомдук тартипти камсыз кылуу Ички иштер министрлигине тапшырылды.

Мындай форум буга чейин 2024-жылы өткөн.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/344503/
Кароо: 112
Басууга
Теги
Президент Кыргызстана назначил дату IV Народного курултая
На проведение курултая в прошлом году потратили более 30 миллионов сомов
В 2024 году Народный курултай обошелся Кыргызстану в 39 миллионов сомов
Садыр Жапаров попросил Европарламент не вмешиваться в политику КР
Снегопад и курултай. В Бишкеке наблюдаются 10-балльные пробки
Курултайдын делегаттары ЖКнын төрагасынан мандатын бир жылга узартууну суранышты
Делегаты Народного курултая просят спикера ЖК продлить их мандат до года
Кара-Кулжада 50 гектар жер мамлекетке кайтарылды
Делегат Народного курултая просит сделать интернет 18+
III Элдик курултай: Делегат Араванга төрөт үйүн курууну өтүндү
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкектин тургуну көзү ачыкка &laquo;сыйкырдуу кызматы&raquo; үчүн 100 миң доллар берген Бишкектин тургуну көзү ачыкка «сыйкырдуу кызматы» үчүн 100 миң доллар берген
Сот аткаруучу алимент боюнча ишти &laquo;чечүү&raquo; үчүн пара алып жаткан жеринен кармалды Сот аткаруучу алимент боюнча ишти «чечүү» үчүн пара алып жаткан жеринен кармалды
Жалал-Абадда тойдо жалпы мушташ чыгып, 17&nbsp;киши милицияга жеткирилген Жалал-Абадда тойдо жалпы мушташ чыгып, 17 киши милицияга жеткирилген
Бишкекте Нүзүп Аталыктын эстелиги ачылды Бишкекте Нүзүп Аталыктын эстелиги ачылды
23-сентябрь, шейшемби
11:11
Ашуулардагы абал айтылды Ашуулардагы абал айтылды
10:36
Кубанычтын көз жаштары. «Алтын топ» сыйлыгын алган Усман Дембеле ыйлап жиберди
10:22
Бүгүн Бишкекте электр жарыгына карызы бар 6 миңден ашуун абонент өчүрүлөт
10:09
Кезектеги IV Элдик курултай 22-декабрда өтөт. Президент жарлыкка кол койду
10:05
Чүй облусундагы эс алуу лагери мамлекеттин менчигине кайтарылды