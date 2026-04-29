Майрам күндөрүнө карата Бишкек автобекетинде каттамдардын саны көбөйөт

Эртеңден тартып майрам күндөрүнө карата Бишкек Автобекетинде каттамга чыккан унаалардын саны көбөйөт. Бул тууралуу Бишкек мэриясынан билдирди.

Маалыматка ылайык, Ысык-Көл жана Нарын багыттары боюнча шаарлар аралык каттамдар көбөйөт.

Белгилей кетсек, иш күндөрү жогоруда белгиленген багыттарга 100гө чукул унаа каражаты чыкса, майрам күндөрү бул көрсөткүч 2 эсе өсөт.

Бишкек мэриясынын басма сөз кызматы
Фото Бишкек мэриясынын басма сөз кызматы

Бишкек шаарындагы автобекеттер кадимки режимде иш алып барып, иштөө убактысы күн сайын эртең мененки саат 07:00дөн кечки 23:30га чейин болууда.

Күндүзгү убакыт 07:00дөн 19:00гө чейин, Нарын жана Ысык-Көл багыттарына негизинен кичи автобустар каттайт. Ал эми кечки 21:00дөн 23:30га чейинки аралыкта, аталган багыттар боюнча чоң көлөмдүү автобустардын каттамдары уюштурулуп, Ысык-Көл облусуна 5, Нарын облусуна 1 автобус каттайт.

Ошондой эле Алматы, Тюмень, Кашгар жана Артуш эл аралык каттамдары туруктуу иш алып барууда.

Мындан тышкары, батыш багытын тейлеген Ак-Кула автобекетинде Талас облусуна жана Ташкент, Джизак эл аралык чоң автобустук каттамдары иш алып барууда.

Ошондой эле аба-ырайынын жылышы менен сезондук каттамдар да каралган 15-майдан 15-октябрга чейин Ысык-Көл, Талас, Ош, Жалал-Абад жана Баткен багыттары боюнча кичиавтобус каттамдары да ишке киргизилет.
