Бишкекте айрым жерлерде бир жума жаратылыш газы болбойт

Бишкекте айрым жерлерде бир жумадай жаратылыш газы болбойт. Бул тууралуу «Бишкекгаз» газ кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, төмөнкү басымдагы газ түтүктөрүндө жүргүзүлүп жаткан оңдоо иштерине байланыштуу 30-апрелден 6-майга чейин төмөнкү көчөлөр менен чектелген аймакта жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөрүн билдирди.

Гаражная көчөсү, Жибек Жолу көчөсү, Калинин көчөсү, Салиева көчөсү.

«Бишкекгаз» газ кызматы жаралган ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурап, абоненттерди газ өчүрүлгөн мезгилде альтернативдүү энергия булактарын колдонууга чакырат. Жүргүзүлүп жаткан иштер газ менен камсыздоонун ишенимдүүлүгүн жана коопсуздугун жогорулатууга багытталган.
Бишкектеги Исакеев көчөсүндө 2 күн газ болбойт
Бишкектин бир районунда эки күн боюу газ өчүрүлөт
Бишкектин айрым аймактарында газ убактылуу өчүрүлөт
Бүгүндөн тарта Бишкектин бир бөлүгүндө үч күн газ болбойт
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде үч күн газ болбойт
Эң көп окулган жаңылыктар
Быйыл мектептерде биринчи коңгуроо 15-сентябрда кагылат Быйыл мектептерде биринчи коңгуроо 15-сентябрда кагылат
Кыргызстанда Курман айт качан майрамдалары белгилүү болду Кыргызстанда Курман айт качан майрамдалары белгилүү болду
28-апрелге карата аба ырайы 28-апрелге карата аба ырайы
Садыр Жапаров Россияга эмнеге барганын айтты Садыр Жапаров Россияга эмнеге барганын айтты
1-май, жума
11:15
Бишкекте айрым жерлерде бир жума жаратылыш газы болбойт Бишкекте айрым жерлерде бир жума жаратылыш газы болбойт...
10:20
Бүгүн бирдиктүү салык декларациясын тапшыруу мөөнөтү аяктайт
10:06
Бүгүнкү доллардын курсу
09:00
Кыргызстанда альпинизм боюнча эл аралык Альпиниада башталды
08:30
Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын май айындагы репертуары
30-апрель, бейшемби
17:30
1-майга карата аба ырайы
16:10
Жеңиш күнү. Кыргызстанда «Георгий тасмасы» өнөктүгү башталды
15:35
Садыр Жапаров Тогодон келген мейманга Ысык-Көлдө улуттук ат оюндары көрсөттү