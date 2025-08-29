Садыр Жапаров 29-30-август күндөрү Ош жана Жалал-Абад облустарына барат

Президент Садыр Жапаров 29-30-августта Ош жана Жалал-Абад облустарына жумушчу сапары менен барат. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов билдирди.
Президенттин жумушчу сапарынын жүрүшүндө Эгемендүүлүк күнүнө карата өлкө боюнча социалдык, өнөр жай объекттеринин ачылышы офлайн жана онлайн форматта өтөт.
Ошондой эле, 30-августта Президенттин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн имаратынын салтанаттуу ачылышы болот.
Объекттердин ачылышы КТРК, ЭлТР телеканалдарынын түз эфиринде жана социалдык тармактардагы баракчаларда көрсөтүлөт.