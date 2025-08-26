Чолпон-Атада кыргыз-герман бизнес-форуму жана Ишкердик кеңешинин отуруму өтөт

Бүгүн, 26-августунда Чолпон-Ата шаарында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин катышуусунда «Кыргызстандагы Германия экономикасынын күнү» кыргыз-герман бизнес-форуму жана кыргыз-герман Ишкердик кеңешинин IV отуруму өтөт.
Кыргыз-Герман ишкердик кеңешинин IV отуруму Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы соода-экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты өнүктүрүү маселелерине арналат.
Форумдун программасында эки тематикалык панелдик сессия каралган:
• «Энергетика тармагындагы долбоорлор» — «жашыл» энергетика жана инфраструктура багытындагы кызматташтык маселелери талкууланат;
• «Экспорттук потенциал жана логистика: Ортоңку коридордун мүмкүнчүлүктөрү» — соода жолдорун өнүктүрүү жана логистикалык чынжырларды азыркы чакырыктарга ылайыкташтыруу боюнча пикир алмашуу болот.
Түштөн кийин Кыргыз-Немис ишкердик кеңешинин жыйыны өтүп, анда кыргыз-немис соода-экономикалык жана инвестициялык кызматташтык негизги тема катары каралат.