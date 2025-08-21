17:58
USD 87.44
EUR 101.77
RUB 1.08
Кыргызча

Дүйнөлүк футболдун легендасы Христо Стоичков Кыргызстанга келди

Бүгүн Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев дүйнөлүк футбол легендасы жана «Алтын топтун» ээси Христо Стоичков менен жолукту. Бул тууралуу биримдиктен билдиришти.

Футбол жылдызы бүгүн Кыргыз футбол биримдигинин кеңсесинде Football for Schools («ФИФА мектептер үчүн футбол») программасынын расмий ачылыш аземинин ардактуу коногу болду.

Христо Стоичков өлкөдө бул программанын ийгиликтүү башталышы менен КФБ президентин куттуктады. Ал эми КФБ жетекчиси өз кезегинде ФИФАнын футбол оюнун мектеп программасына киргизүү демилгеси келечекте жакшы жыйынтыгын берет деген ишеничин билдирди.

Христо Стоичков аталган жолугушуудан кийин КФБнын Улуттук футбол академиясынын аймагы менен таанышты.

Белгилесек, Football for Schools программасы балдарды футболго тартууга багытталган. Программа ФИФАнын бардык 211 мүчө ассоциациялары аркылуу ишке ашырылып, футболду улуттук билим берүү системасына интеграциялоого өбөлгө түзөт. Кыргызстанда бул программа ишке ашкан учурда мектептерге 3600 даана футбол тобу берилип, ФИФА инструкторлорунун катышуусунда улуттук семинар өткөрүлөт жана дене тарбия мугалимдери үчүн регионалдык семинарлар уюштурулат.

Программаны ишке ашырууда негизги ролду Кыргыз футбол биримдиги аткарып, бардык иш-чараларды уюштуруп, программанын натыйжаларын көзөмөлдөп, аны баалайт. Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлиги программаны окуу процессине интеграциялоого көмөк көрсөтүп, жооптуу өкүлдөрдү дайындайт жана окуу жылынын жүрүшүндө демилгенин ишке ашырылышын көзөмөлдөйт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/340526/
Кароо: 38
Басууга
Теги
Ташиев поздравил Узбекистан с выходом на ЧМ и пообещал горячую поддержку
В Бишкеке в рамках проекта FIFA ARENA открылась новая футбольная площадка
Эң көп окулган жаңылыктар
Коррупция. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы кармалды Коррупция. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы кармалды
Садыр Жапаров кайрадан кыргызстандыктарды таштанды таштабоого чакырды Садыр Жапаров кайрадан кыргызстандыктарды таштанды таштабоого чакырды
Кабыл алуу кампаниясы. ЖОЖдорго 29&nbsp;миңден ашык абитуриент кабыл алынды Кабыл алуу кампаниясы. ЖОЖдорго 29 миңден ашык абитуриент кабыл алынды
Кыргызстандык Адилет Акылбеков күрөш боюнча дүйнө чемпионатында финалга чыкты Кыргызстандык Адилет Акылбеков күрөш боюнча дүйнө чемпионатында финалга чыкты
21-август, бейшемби
17:52
26-августта Бишкектин борборунда суу болбойт 26-августта Бишкектин борборунда суу болбойт
17:47
Дүйнөлүк футболдун легендасы Христо Стоичков Кыргызстанга келди
15:36
Кыргызстанда бодо малды, жылкы жана койлорду экспорттоого убактылуу тыюу салынды
15:30
Таластын «Нирвана» сортундагы төө буурчагы 30дан ашык мамлекетке экспорттолот
14:20
Баткенде сапатсыз курулган бала бакча: Курулуш министрлиги кандай чара көрдү?