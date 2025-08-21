10:07
Чолпон-Атада кыргыз-герман бизнес форуму өтөт

Чолпон-Ата шаарында «Кыргызстандагы немис экономикасынын күнү» кыргыз-герман бизнес форуму жана кыргыз-герман ишкерлер кеңешинин төртүнчү жыйыны өтөт. Бул тууралуу Улуттук инвестиция агенттиги билдирди.

Форумдун программасы эки тематикалык панелдик сессияны камтыйт:

• «Энергетика тармагындагы долбоорлор» — «жашыл» энергетика жана инфраструктура багытындагы кызматташтык маселелери талкууланат;

• «Экспорттук потенциал жана логистика: Ортоңку коридордун мүмкүнчүлүктөрү» — соода жолдорун өнүктүрүү жана логистикалык чынжырларды азыркы чакырыктарга ылайыкташтыруу боюнча пикир алмашуу болот.

Форумга мамлекеттик органдардын, бизнес чөйрөлөрдүн, тармактык бирикмелердин, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана инвесторлор катышат. Максаты — Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы экономикалык диалогду активдештирүү жана стратегиялык өнөктөштүктү кеңейтүү болуп саналат.
