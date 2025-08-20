12:06
Кыргызча

Бишкекте кыргыз-казак жаштарынын форуму өтөт

Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги эртең, 21-августта маалымат технологияларын өнүктүрүүгө жана Кыргызстан менен Казакстандын жаштарынын санариптик өз ара аракеттенүүсүнө арналган кыргыз-казак форумун өткөрөрүн жарыялады.

Форумдун максаты — Кыргызстан менен Казакстандын жаштарынын ортосундагы достукту жана кызматташтыкты бекемдөө, IT, стартаптар, санариптик ишкердик жана инновациялар тармагында тажрыйба алмашуу болуп саналат.

Форумдун программасында:

IT индустриясынын жана EdTech долбоорлорунун лидерлери менен панелдик сессиялар —Инновациялык AI-стартаптардын питчинги;

инвесторлор, эксперттер жана болочок өнөктөштөр менен баарлашуу;

технопарктагы IT-Hub заманбап мейкиндикте кофе-брейк жана нетворкинг;

Форумдун темалары:

жаңы муундагы AI-стартаптар: идеядан глобалдык рынокко чейин;

EdTech-долбоорлору жана билим берүүдөгү жаңы чакырыктар;

Кыргызстан менен Казакстандын мыкты командалары катышкан «AI NEXT» стартаптарынын бет ачары каралган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/340301/
