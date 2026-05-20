Бүгүндөн тарта Бишкектеги № 43 автобустун каттамынын жүрүү схемасы өзгөрдү

Бүгүн, 20-майдан тарта Бишкек шаарындагы № 43 коомдук транспорт каттамынын жүрүү схемасына өзгөртүүлөр киргизилди. Бул тууралуу мэриядан билдиришти.

Бул чечим шаардык транспорт тармагын оптималдаштыруу жана жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында кабыл алынган.

Жаңыланган схемага ылайык, № 43 каттамы төмөнкү көчөлөр аркылуу жүрөт:

  • Мурас-Ордо көчөсү,
  • Школьная көчөсү,
  • Жаш Гвардия бульвары,
  • Махатма Ганди көчөсү,
  • Чүй проспектиси,
  • Бейшеналиева көчөсү,
  • Токтогул көчөсү жана Фучик көчөсү.

Шаар тургундары жана коноктору каттамдагы өзгөрүүлөрдү алдын ала эске алып, сапарларын пландап алуусу сунушталат.
19-майга карата аба ырайы
Пайдалуу кеңеш: Диетолог кимдерге киви жегенге болбой турганын айтты
Акыркы коңгуроо: Министрлик акча чогултууга тыюу салды
БУУнун Коопсуздук кеңеши: Садыр Жапаров дүйнөлүк лидерлерге кайрылуу жасады
