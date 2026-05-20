Желектер, балдар жана «Аурус». РФ президенти Владимир Путин Кытайга келди

Орусиянын президенти Кытайга келди. Шоуду аэропортунан Владимир Путинди КЭРдин тышкы иштер министри Ван И жана дипломатиялык делегация тосуп алды.
РФ башчысы траптан кызыл килемче менен басып келатканда, тосуп алган балдар жана студенттер тобу Орусия менен Кытайдын желекчелерин булгалап, кытай тилинде: «Кош келиңиздер! Сиздерди чын жүрөктөн куттуктайбыз!» — деп кыйкырып жатышты.
Сапардын негизги программасы бүгүнкүгө пландалган. Сүйлөшүүлөрдүн бир нече айлампасы, анын ичинде чакан жана кеңейтилген курамдагы диалогдор өтүшү керек.
Кыскача тосуп алуу аземинен кийин Владимир Путин Орусиядан алып келинген, кытайлык дипломатиялык номерлүү президенттик «Аурус» унаасына түшүп, өзүнө бөлүнгөн мамлекеттик резиденцияга жөнөп кетти.
Бул — Путиндин 2026-жылдагы алгачкы чет элдик сапары жана анын башкаруу жылдарындагы Кытайга болгон 25-саякаты болуп саналат.
Орусиянын президенти КЭР төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусу менен стратегиялык өнөктөштүктү жана ар тараптуу кызматташтыкты тереңдетүү үчүн келди. Биргелешкен билдирүүлөргө жана келишимдерге кол коюу пландалууда.