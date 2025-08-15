Чолпон-Ата форуму. Кыргызстан менен Орусия 270 млн долларлык документтерге койду

Чолпон-Атада VII кыргыз-орус экономикалык форумунун жыйынтыгында жалпы суммасы 270 миллион долларга жакын 30га жакын келишимге кол коюлду.
Өнөр жай, энергетика, авиация, транспорт, айыл чарба, санариптик экономика, билим берүү жана башка тармактарда макулдашуулар түзүлдү.
Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясы бир катар документтерге кол коюшту, анын ичинде:
РКФР, ЕАБР, «Элдик Банк» жана «Кыргызстан аэропорттору» ААК арасында «Кыргызстан аэропорттору» ААК үчүн аба кемелерин сатып алуу боюнча долбоорду каржылоо жөнүндө макулдашуу 55 миллион доллар;
РКФР, «Элдик Лизинг» ЖЧКсы жана «Петербург трактор заводу» ААК арасында «Кировец» айыл чарба техникасына лизингдик программаны ишке ашыруу жөнүндө макулдашуу;
РКФР, «Айыл Банк» ААКсы жана «Партнер Нефть» ЖЧКсы арасында «ВТК Камаз» ААКсынын автоцистерналарын (11 даана) жеткирүү боюнча инвестициялык долбоорду иштеп чыгуу жана ишке ашыруу жөнүндө меморандум 690 миң доллар;
«Кыргыз темир жолу» УК" МИ жана «НПЦ Промтех» ЖЧКсы арасында «Локоробот» маневрдик тартуу агрегатын иштеп чыгуу, даярдоо жана өндүрүшкө киргизүү боюнча келишим 894 миллион рубль;
РКФР, «Кыргыз темир жолу» УК" МИ жана «Өнөр жай технологиялары илимий-өндүрүштүк борбору» ЖЧКсы арасында «Локороботторду» өндүрүүнү локализациялоо боюнча инвестициялык долбоорду ишке ашыруу жөнүндө макулдашуу 10 миллион доллар.
РКФР менен «Кыргыз темир жолу» УК" мамлекеттик ишканасынын ортосунда «Локороботтор» өндүрүшүн локализациялоо үчүн жабдууларды жана чечимдерди сатып алууга 907 миллион сомго кредиттик келишим;
КР Жашыл энергетика фонду менен «Бишкек Солар» ЖЧКсынын ортосунда кайра жаралуучу энергия булактарынын объектилеринен электр энергиясын кепилденген сатып алууну камсыз кылуу тартиби жөнүндө макулдашуу;
КР Жашыл энергетика фонду менен «НоваВинд Кыргызстан» ЖЧКсынын ортосунда кайра жаралуучу энергия булактарынын объектилеринен электр энергиясын кепилденген сатып алууну камсыз кылуу тартиби жөнүндө макулдашуу;
РКФР, «Элдик Лизинг» ЖЧКсы жана «Надежные инвестиции» ААКсынын ортосунда «Көгүлтүр Ысык-Көл» санаторийи үчүн «Эковольт» электрдик круиздик кемесин жеткирүү боюнча 2,8 миллион долларга меморандум;
«Металл Торг Сервис» ЖЧКсы менен «ММК» ПАОсунун ортосунда жылына 6 миллиард рублга металл продукцияларын жеткирүү жөнүндө меморандум;
«Металл Торг Сервис» ЖЧКсы менен «МЗ Балаково» ААКсынын ортосунда жылына 4 миллиард рублга металл продукцияларын жеткирүү жөнүндө меморандум;
РКФР менен «Металл Торг Сервис» ЖЧКсынын ортосунда РФдан металл продукцияларын жеткирүүнү кыска мөөнөттүү каржылоо жөнүндө 10 миллион долларга макулдашуу;
«Глассленд» ЖЧКсы менен «Ларта Гласс» ОООсунун ортосунда 200 миллион рублга айнек продукцияларын жана жалбырак айнектерди жеткирүү жөнүндө макулдашуу;
РКФР менен «Ференц и Ко» ЖЧКсынын ортосунда косметика үчүн пластикалык түтүктөрдү чыгаруучу цехти каржылоо жөнүндө 1 миллион долларга меморандум;
«Скайнет» ЖЧКсы менен «Имаклик Сервис» ОООсунун ортосунда 1,4 миллион долларга программалык камсыздоону жана жабдууларды жеткирүү жөнүндө меморандум;
РКФР менен «Экопродукт Азия» ЖЧКсынын ортосунда сүт кайра иштетүүчү комплексти курууга 5,4 миллион долларга кредиттик келишим;
РКФР, Мамлекеттик финансылык көзөмөл жана «Кыргыз фондулук биржасы» ЖАКсынын ортосунда РКФРдин баалуу кагаздарын КР фондулук рыногунда чыгаруу боюнча долбоорду ишке ашыруу жөнүндө 20 миллион долларга меморандум;
РКФР менен ЕАӨБнын ортосунда инвестициялык долбоорлорду биргелешип каржылоо жөнүндө 35 миллион долларга макулдашуу;
ЕАӨБ менен КТЖ ортосундагы 275 миң долларлык техникалык жардам көрсөтүү жөнүндө келишим;
«Салих» ЖЧКсы менен «Соло» ЖЧКсынын ортосундагы тоют жеткирүү боюнча келишим — 1 миллион доллар;
СПбПУ, КРСУ жана «Геоскан» ЖЧКсынын ортосундагы инженердик билим берүүнү жана студенттик конструктордук бюролорду өнүктүрүү жөнүндө макулдашуу;
КРСУ, КР президентинин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын ортосундагы кызматташуу жөнүндө меморандум;
КРСУ менен «Альянс Алтын» ЖЧКсынын ортосундагы кызматташуу жөнүндө макулдашуу;
КР санарип министрлиги менен Роскосмос ортосундагы космосту тынчтык максатта өздөштүрүү боюнча «Роскосмос» мамлекеттик корпорациясы менен меморандум;
РКФР, «Бакай Банк» ААКсы, «РВБ» ЖЧКсынын ортосундагы «Өсүү платформасы» долбоору боюнча макулдашуу;
РКФР менен Санарип министрлигинин ортосундагы КР экономикасын санариптештирүү жөнүндө меморандум;
«Скайнет-Телеком» ЖЧКсы, «24часа ТВ» ЖЧКсы, «Нуркидс» ЖЧКсынын ортосундагы 700 миң долларлык санариптик контентти түзүү жана жайылтуу жөнүндө үч тараптуу келишим;
РКФРдин «Русская Медиагруппа» ААКсы менен өнөктөштүк мамилелерин түзүү жөнүндө макулдашуу;
«Скайнет Телеком» ЖЧКсы менен «КИОН» ЖЧКсынын ортосундагы аудиовизуалдык сервис жөнүндө меморандум.