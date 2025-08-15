Президент Садыр Жапаров Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустинди кабыл алды

Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаров өлкөгө биринчи расмий сапары менен келген Россия Федерациясынын Өкмөтүнүн Төрагасы Михаил Мишустинди кабыл алды.
Кыргыз-россия мамилелеринин актуалдуу маселелери, товар жүгүртүүнү көбөйтүү чаралары, инвестициялык өз ара аракеттенүү келечеги, ошондой эле билим берүү, маданий жана гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү талкууланды.
Мамлекет башчысы мамлекеттер аралык өз ара аракеттенүүнүн бардык деңгээлдеринде Кыргызстан менен Россияны союздаштык байланыштарды чыңдоого жана алдыга карай ырааттуу жылууга болгон өз ара умтулуу бириктирип турарын баса белгиледи. Интеграциялык бирикмелердин алкагында, биринчи кезекте ЕАЭБ, КМШ, ЖККУ жана ШКУнун алкагында активдүү кызматташуу уланууда.
Садыр Жапаров азыркы чакырыктардын шартында бул форматтарда өз ара аракеттенүүнү мындан ары тереңдетүү өзгөчө актуалдуулукка ээ болорун ырастады. Бул өңүттө ал Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин Союздун алкагында интеграциялык процесстердин өнүгүшүнө өбөлгө түзгөн ишинин маанилүүлүгүн белгиледи.
Өз кезегинде Россия өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин жылуу кабыл алгандыгы жана бардык иш-чаралардын жогорку деңгээлде уюштурулгандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Ал Россиянын президенти Владимир Путиндин саламын айтып, президент Садыр Жапаровдун жакында Москвага болгон сапары эки тараптуу мамилелерге жаңы дем бергенин белгиледи.
Михаил Мишустин Россия Кыргызстандын негизги тышкы соода өнөктөштөрүнүн бири бойдон кала берерин баса көрсөттү. Республикада 1700 россиялык компания иштейт, алар үчүн жагымдуу шарттар түзүлүүдө. Ошону менен бирге ал аймактар аралык өз ара аракеттенүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи: Россиянын 80 аймагы Кыргызстан менен түздөн-түз кызматташат, ал эми жакынкы аралыкта өлкөдө жаңы долбоорлор менен 12-аймактар аралык форум өтөт.
Михаил Мишустин маданий-гуманитардык байланыштарды өнүктүрүүгө, анын ичинде россия-кыргыз дипломдору менен тогуз мектепти түзүү долбооруна өзгөчө көңүл бурду. Евразия экономикалык биримдигинин алкагында натыйжалуу өз ара аракеттенүү эки өлкөнүн экономикасынын өсүшүнө өбөлгө түзөрүн, бизнес үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачарын жана евразиялык мейкиндикте интеграцияны күчөтөрүн, эки тараптуу мамилелерди мындан ары өнүктүрүү үчүн бекем пайдубал түзөрүн белгиледи.