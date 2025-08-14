11:36
USD 87.35
EUR 102.33
RUB 1.10
Кыргызча

Ысык-Көлдө VII Кыргыз-Россия экономикалык форуму башталды

Бүгүн, 14-августта Чолпон-Ата шаарында VII Кыргыз-Россия экономикалык форуму башталды. Иш-чараны Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду (РКӨФ) уюштуруп, форумга 800гө жакын делегат катышууда.

Форумдун программасына ЕАЭБдеги санариптик эгемендүүлүк жана технологиялык кызматташтык темасындагы пленардык жыйын, ошондой эле Петербург эл аралык экономикалык форумунун «Өнөктөштүк экономикасы: өндүрүштү локалдаштыруудан рынокторду кеңейтүүгө» деген темадагы биринчи көчмө сессиясы кирет.

Форумдун алкагында КР президентине караштуу Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин тегерек столу, В2В-сессиясы жана өнөр жай, айыл чарба, транспорт, санариптик, медициналык жана туристтик кызматташтыкка арналган 50дөн ашык стенддер менен көргөзмө өтөт. Жыйынтыгында кызматташуу боюнча келишимдерге кол коюу пландаштырылууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/339567/
Кароо: 83
Басууга
Теги
Юбилейный Иссык-Кульский форум, основанный Чингизом Айтматовым, пройдет в КР
Садыр Жапаров выступил на экономическом и инвестиционном форуме в Душанбе
В Иссык-Кульской области прошел ежегодный форум «Безопасность-2025»
ЦИК Кыргызстана намерена повышать вовлеченность молодежи в политические процессы
В Кыргызстане проходит Международный Иссык-Кульский электоральный форум
Приглашают бизнес. Кыргызско-таджикский инвестиционный форум пройдет в Душанбе
В Оше пройдет карьерный форум, который поможет школьникам в выборе профессии
Международный форум в Астане. Кто в нем принял участие
В мире девять стран обладают совокупным арсеналом из 13 тысяч ядерных боеголовок
Делегация Кыргызстана принимает участие в IV Анталийском дипломатическом форуме
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстандын эл&nbsp;артисти Сатылган Осмонов дүйнө салды Кыргызстандын эл артисти Сатылган Осмонов дүйнө салды
Нарында биринчи муниципалдык мончо жана балдардын оюн-зоок борбору курулуп жатат Нарында биринчи муниципалдык мончо жана балдардын оюн-зоок борбору курулуп жатат
УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты
&laquo;Манас&raquo; эл&nbsp;аралык аэропорту расмий түрдө IATA кодун өзгөрттү «Манас» эл аралык аэропорту расмий түрдө IATA кодун өзгөрттү
14-август, бейшемби
11:10
Пайдалуу кеңеш: Ден соолукка абдан пайдалуу окрошка аталды Пайдалуу кеңеш: Ден соолукка абдан пайдалуу окрошка ата...
10:42
Ысык-Көлдө VII Кыргыз-Россия экономикалык форуму башталды
10:28
Казакстанга автобустук каттамдарды ачуу сунушталды
10:08
Бишкекте Чоң Чүй каналын реконструкциялоо иштери башталат
09:54
Өлкөдө өндүрүлгөн спирт ичимдиктерден 2 млрд сомдон ашык акциз салыгы чогултулду